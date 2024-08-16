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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Стартует второй тур
Фото: ФК Гірник-Спорт
Сегодня сыграют два матча второго тура Второй лиги сезона 2024/25. "Металлист 1925-2" после поражения 2:8 будет теперь максимально мотивирован на игру с "Тростянцем". Однако подопечным Цвиренко будет очень непросто против одного из претендентов на медали. В Буче болельщиков ожидает интригующее противостояние между "Колосом-2" и "Горняком-Спорт". Вопреки номинальному статусу дебютанта соревнований ПФЛ, на самом деле "Колос-2" всвоем составе имеет опытных игроков. Средний возраст состава команды в первом туре – 28,7 лет (для сравнения, у сегодняшнего соперника – 23,3).
14:30. "Металлист 1925-2" - "Тростянец
16:00. "Колос-2" - "Горняк-Спорт"
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