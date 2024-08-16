Президент ФК Ужгород: Американские инвестиции идут не в наш клуб, а в первую очередь в наше будущее - нашу молодежь

Футбольный клуб "Ужгород" возвращается на футбольную карту Украины после двухлетней паузы. "Новые игроки, новая идея, новые люди и совсем другой современный проект", - утверждает президент команды из областного центра Закарпатья Рудольф Балажинец. Об этом и многом другом он рассказал в эксклюзивном интервью UA-Футбол.

- Ужгород вернулся во Вторую лигу после слияния с командой Первой лиги U-19 "СХИ", президентом которой также были вы. Можете рассказать предысторию?

- На самом деле, идея создания ФК "СХИ" (Семья Христа Интернешнл) реализовалась год назад - это был новый проект для развития местных юных футболистов. Он был нужен Закарпатью. Знаю это по своему опыту - в плане перехода из детского футбола во взрослый. В начале этого года стало понятно, что надо делать следующий шаг. Для аттестации во Второй лиге начались переговоры с руководством ФК "Ужгород", который несмотря на паузу в выступлениях сохранял профессиональный статус. Все удалось - поэтому хотим поблагодарить руководителей клуба, которые сумели сохранить для нашего города этот проект, новую историю которого будем писать мы.

- Можете рассказать больше о ФК "СХИ", который стал базой для возрождения "Ужгорода"?

- Команда была создана на базе одноименного благотворительного фонда и церкви. В 2022-м году, когда я был в структуре "Миная" U-19, руководство заявило о сокращении финансирования. Заручившись поддержкой друзей и партнеров из США, в августе 2023-го года, мы начали воплощать в реальность новый проект. Мы видели в наших юных игроках задор и готовность к новым вызовам. Двигались очень быстро: участие в Кубке Украины среди любителей, плей-офф Первой лиги U-19, где мы проиграли киевскому "Динамо". Костяк того "СХИ" составляли игроки 17-ти, 18-ти лет, а сейчас они получили шанс заявить о себе в профессиональном футболе.

- Что скажете о своих инвесторах?

- Сразу акцентирую, что это инвестиции не в наш клуб, а в первую очередь в наше будущее - нашу молодежь. Именно с этим пониманием мы начали сотрудничать с американскими инвесторами, с которыми много лет занимаемся христианскими, ментальными и культурными целями. Благодаря этим связям, мы дважды с командой ездили выступать на международных турнирах в США, возвращаясь с медалями. Этот опыт и эмоции стали и будут локомотивом движения вперед. Возможно, в будущем, они вернутся в США в качестве игроков МЛС.

- Как команда готовилась к сезону?

- Мы вышли из отпуска 17 июня и начали сборы. Провели несколько спаррингов с хорошими командами: обыграли перволиговые "Хуст" и "Металлист", неплохо смотрелись с "Ворсклой" (0-1), проиграли молодежке "Кривбасса" и сыграли вничью с "Полесьем" U-19. Поединки с такими командами являются хорошим стимулом для игроков, мы неплохо на них настраивались. Я доволен работой тренеров, игроков и селекцией, которая не останавливается до сих пор.

- Что скажете о тренерском штабе?

- Как и на поле, так и за его пределами делается ставка на молодежь. Все тренеры местные, с опытом игры. Главный тренер - Яромир Лобода (33 года), известный по выступлениям в "Минае". Его ассистенты - Дмитрий Сартина (32 года), много где поиграл; 30-летний Роберт Смокоровский и 26-летний тренер вратарей Эрик Гречка, последние двое, кстати, являются играющими тренерами. Этот штаб формировался еще в прошлом сезоне в Первой лиге U-19. Я в них верю, они прогрессируют вместе с клубом.

- Какие задачи стоят перед командой на сезон?

- Прежде всего - создать качественную футбольную культуру, которая будет способствовать развитию молодых футболистов. Основная цель - формирование и прогресс умных, креативных и продуктивных игроков, которые не будут терять концентрации ни на поле, ни за его пределами. Наши ценности порождают уважение к себе и другим, развивают характер и настойчивость в достижении совершенства во всем. Наша роль - это больше, чем просто футбольная команда. Мы стремимся сотрудничать с родителями и футболистами, чтобы последние достигли высоких результатов в течение своей карьеры, стали лидерами в широком сообществе.

- Значит ли это, что результат не будет главной задачей на сезон?

- Многим клубам, которые быстро растут надо мгновенный результат, или повышение в классе, что фактически делает невозможным доверие молодым игрокам.

- Команда будет базироваться на стадионе "Авангард"?

- Домашние матчи будем играть на лучшей арене областного центра - ужгородском "Авангарде". Будем делить его с харьковским "Металлистом", который базируется здесь уже третий сезон и выступает сейчас в Первой лиге Украины. Этот стадион отвечает всем требованиям и мы ставим задачу в ближайшее время вернуть местных болельщиков на секторы - это еще одна цель клуба. Мы хотим стать спортивным лицом города и прославлять его на всеукраинском уровне. Конечно-же, это невозможно без болельщиков.

- К кому из игроков клуба будет приковано наибольшее внимание в этом сезоне?

- Заинтересованность к нашим игрокам была всегда. Одним из таких проектных ребят является Ярослав Караман - 18-ти летний футболист, который в прошлом сезоне за 14 игр оформил 12+6 в Первой лиге U-19, а сейчас в первом же матче во Второй лиге сделал гол+пас. Также у нас есть новичок - 15-летний Максим Кичун, который несмотря на свой возраст пользуется доверием со стороны тренеров и оформил ассист в первом же туре в ворота "Руха-2". Должны отметить и других - полузащитника Евгения Волошина, основного голкипера Александра Постемского и это далеко не все. Мы рады прогрессу своих игроков, и хотим развивать трансферную модель существования клуба - это будет почти уникально для нашего футбола.

- После первых двух игр, возможно рано делать выводы, но...

- Конечно-же, что рано, но мы увидели, что наши футболисты могут сражаться на поле. Во втором тайме матча первого тура с "Рухом-2" были эмоции, была борьба на каждом клочке поля, как следствие - приемлемый результат и камбэк с 0-2. Стоит отметить и болельщиков - их поддержка чувствовалась и очень помогала. Работы еще очень много, на всех фронтах, но мы имеем цель и будем к ней двигаться.

Фото: ФК Ужгород