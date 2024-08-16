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Вторая лига. Второе подряд поражение Металлиста 1925-2, дебютная победа Колоса-2

Вторая лига
Обновлено

Начался второй тур

Вторая лига. Второе подряд поражение Металлиста 1925-2, дебютная победа Колоса-2

Фото: ФК Тростянець

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли два матча второго тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний в Буче и Борисполе.

Харьковский "Металлист 1925-2" дебютировал во Второй лиге с разгромного поражения от "Чернигова" - 2:8. Подопечные 25-летнего Цвиренко хотели реабилитироваться за эту неудачу, но пока они не могут конкурировать с такими опытными командами, как "Тростянец". Коллектив Юрия Бакалова благодаря дублю Тишининова набрал важные три очка. На последней минуте довел счет до разгромного Кошкин – 0:3. До удаления номинальные хозяева еще не держались, но в меньшинстве пропустили дважды.

В еще одном матче пятницы "Колос-2" встречался с "Горняком-Спорт". Казалось, что второй подряд тур матч "Колоса-2" завершится без голов. Однако на 75-й минуте подопечные Бондаренко все же добились своего. Мяч в свой актив записал капитан команды Сергей Шевчук – 1:0. В компенсированное время шикарным голом отличился Дмитрий Березка – 2:0.

Вторая лига. Второй тур

"Металлист 1925" - "Тростянец" 0:3

Голы: Тишининов (15, 78 пен), Кошкин (90)

Удаление: Засовицкий (71)

"Колос-2" - "Горняк-Спорт" 2:0

Голы:Шевчук (75), Березка (90+3)

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amigoalex
16.08.2024 в 18:03
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Комментарии 1
amigoalex
16.08.2024 в 18:03
Не 8 и спасибо
Ответить
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