Вторая лига. Второе подряд поражение Металлиста 1925-2, дебютная победа Колоса-2

Сегодня сыграли два матча второго тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний в Буче и Борисполе.

Харьковский "Металлист 1925-2" дебютировал во Второй лиге с разгромного поражения от "Чернигова" - 2:8. Подопечные 25-летнего Цвиренко хотели реабилитироваться за эту неудачу, но пока они не могут конкурировать с такими опытными командами, как "Тростянец". Коллектив Юрия Бакалова благодаря дублю Тишининова набрал важные три очка. На последней минуте довел счет до разгромного Кошкин – 0:3. До удаления номинальные хозяева еще не держались, но в меньшинстве пропустили дважды.

В еще одном матче пятницы "Колос-2" встречался с "Горняком-Спорт". Казалось, что второй подряд тур матч "Колоса-2" завершится без голов. Однако на 75-й минуте подопечные Бондаренко все же добились своего. Мяч в свой актив записал капитан команды Сергей Шевчук – 1:0. В компенсированное время шикарным голом отличился Дмитрий Березка – 2:0.

Вторая лига. Второй тур

"Металлист 1925" - "Тростянец" 0:3

Голы: Тишининов (15, 78 пен), Кошкин (90)

Удаление: Засовицкий (71)

"Колос-2" - "Горняк-Спорт" 2:0

Голы:Шевчук (75), Березка (90+3)