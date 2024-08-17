Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют сразу шесть матчей второго тура Второй лиги. Болельщикам украинского футбола будет на что посмотреть. Обращаем внимание на противостояние в Стрые, где местная "Скала 1911" будет принимать "Куликов-Билку". Центральный матч тура пройдет в "Чернигове", где "северяне" будут принимать "Чайку". Напомним, что в Кубке Украины благодаря голу Федосова победил "Чернигов".

12:15. "Пробий" - "Реал Фарма"

12:45. "Чернигов" - "Чайка"

13:30. "Ворскла-2" - "Нива"

15:15. "Скала 1911" - "Куликов-Билка"

15:45. "Ольховцы" - "Рух-2"

16:15. "Ревера 1908" - "Нива-2"