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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Чернігів

Новина українською

Сегодня сыграют сразу шесть матчей второго тура Второй лиги. Болельщикам украинского футбола будет на что посмотреть. Обращаем внимание на противостояние в Стрые, где местная "Скала 1911" будет принимать "Куликов-Билку". Центральный матч тура пройдет в "Чернигове", где "северяне" будут принимать "Чайку". Напомним, что в Кубке Украины благодаря голу Федосова победил "Чернигов".

12:15. "Пробий" - "Реал Фарма"

12:45. "Чернигов" - "Чайка"

13:30. "Ворскла-2" - "Нива"

15:15. "Скала 1911" - "Куликов-Билка"

15:45. "Ольховцы" - "Рух-2"

16:15. "Ревера 1908" - "Нива-2"

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Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) ФК Чернигов Рух-2 (Львов)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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