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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Чернігів
Сегодня сыграют сразу шесть матчей второго тура Второй лиги. Болельщикам украинского футбола будет на что посмотреть. Обращаем внимание на противостояние в Стрые, где местная "Скала 1911" будет принимать "Куликов-Билку". Центральный матч тура пройдет в "Чернигове", где "северяне" будут принимать "Чайку". Напомним, что в Кубке Украины благодаря голу Федосова победил "Чернигов".
12:15. "Пробий" - "Реал Фарма"
12:45. "Чернигов" - "Чайка"
13:30. "Ворскла-2" - "Нива"
15:15. "Скала 1911" - "Куликов-Билка"
15:45. "Ольховцы" - "Рух-2"
16:15. "Ревера 1908" - "Нива-2"
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