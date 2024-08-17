Дирявка: Я не согласен с тем, что Вторая лига развивает молодых игроков

Бывший тренер "Горняк-Спорт" Сергей Дирявко рассказал о том, действительно ли во Второй лиге и под эгидой ААФУ растут юные таланты и объяснил почему украинский любительский футбол идет не совсем верным путем.

Сергей Георгиевич, после старта полномасштабной войны наш футбол в очередной раз изменился. Теперь тренеры команд Второй лиги отмечают, что их команды существуют преимущественно для развития футболистов. А какую же функцию тогда играет чемпионат Украины среди любителей?

Это такой глобальный вопрос, что в двух предложениях невозможно ответить. На самом деле я не согласен с тем, что Вторая лига развивает молодых игроков. Их развитию способствуют только академии и юношеские составы, а также резервные команды вроде "Полесья-2", "Руха-2" и другие клубы, которые привлекают молодежь в структуры своих первых команд.

Другие - не об этом. Там, как правило, клуб является какой-то краткосрочной историей или проектом. А вот любительский футбол - это вообще отдельная история. Здесь очень большое влияние имеют владельцы. Условно говоря, президент создал команду любителей и сразу хочет результат. Ему надо, чтобы ребята выигрывали, особенно дома, и были в лидерах. Это дает какой-то непонятный имидж. Когда сразу надо выполнять задачи - новое поколение вообще не подпускается.

В общем, сейчас настолько тяжелые времена, что я бы о развитии молодежного футбола вообще не говорил. Здесь нужно поблагодарить наши Вооруженные Силы за то, что мы вообще можем общаться.

А для чего же людям тогда вообще следить за матчами любителей?

Я работал полгода на уровне ААФУ (в тренерских штабах "ВПК-Агро" и "Перемога", а также во главе СК "Ольховцы") и могу сказать, что тернопольская команда Подоляне была примером, когда коллектив, собранный с 12-летнего возраста, прошел все этапы подготовки и затем заявился тем составом в чемпионат Украины среди любителей. Вот это, наверное, единственный пример развития юного поколения.

Все остальное - это местные сражения. И они на самом деле очень интересные. Там выступает много футболистов, которые уже на завершении карьеры, но еще не наигрались. Есть и достаточно неплохие средства, поэтому это хороший вариант для людей, желающих продолжить собственную карьеру. А следить точно стоит, потому что есть много интересных матчей.

Каким должен быть любительский чемпионат, чтобы это способствовало прогрессу молодых игроков?

Приведу пример. Еще в советское время я заканчивал спортивный интернат. Там экспериментально сделали не десять классов, а 11. Получалось, что мы еще на год остались в интернате, а он шел нам уже как техникум. Тогда команду заявили на область играть вместе со взрослыми мужчинами.

Впоследствии этот год нам помог почувствовать что такое другой уровень борьбы, скорости. Из нашей команды многие люди заиграли на высоком уровне: Андрей Полунин, Сергей Соловьев, Роман Мелешко, Богдан Могильный, Евгений Похлебаев, Денис Филимонов. Вот поэтому я и считаю, что на любительском уровне должен быть баланс: 50/50 молодежи и взрослых футболистов.

Почему ситуация настолько плохая?

Условно говоря, в Днепре каждый год из спортивных школ выпускается 100 футболистов. На профессиональный уровень попадают единицы. Нет возможности.

Если откровенно, то я не понимаю роли городских и областных ассоциаций. Они декларируют развитие, а на самом деле с их стороны в этом направлении ничего нет. Организовать турнир и закупить кубки? Ну это же смех. Их прямая обязанность - привлечь людей, найти спонсоров. Очень много средств на детский футбол выделяется от FIFA и UEFA.

Вот сейчас в Днепре исчез профессиональный клуб, а дети в чем виноваты? Профессионального клуба нет, но дети есть. Я считаю, что помогать им - это же обязанность ассоциаций: национальной, областной, городской.