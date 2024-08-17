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Вторая лига. Очередное поражение Реал Фармы, нули в Чернигове
Было на что посмотреть
Фото: ФК Чернігів
Сегодня сыграли сразу шесть матчей второго тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты игрового дня.
С особым интересом ожидали игры в Чернигове, где местная команда принимала "Чайку". Однако соперники не порадовали болельщиков и завершили матч без голов. "Скала 1911" дома в меньшинстве смогла обыграть "Куликов-Билку" - 2:0. Таким образом, коллектив из Стрыя реабилитировался за потерю очков в прошлом туре.
Снова проиграла "Реал Фарма". Однако вряд ли такой результат кого-то удивил. Одесситы на выезде уступили "Пробию", одержавшему вторую подряд победу - 1:0.
Также отметим дебютные победы на профессиональном уровне ФК "Ольховцы" и "Нивы-2".
Вторая лига. Второй тур
"Чернигов" - "Чайка" 0:0
"Ворскла-2" - "Нива" Винница 0:1
Голы: Рябый (87)
"Пробий" - "Реал Фарма" 1:0
Голы: Савчин (29)
Удаление: Вареник (90+3)
"Скала 1911" - "Куликов-Белка" 2:0
Голы: Лукьянченко (24), Ралюченко (90+2)
Удаление: Пастух (51)
"Ревера 1908" – "Нива-2" 0:1
Голы: Довбецкий (32)
"Ольховцы" - "Рух-2" 1:0
Голы: Глагола (53)
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