Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
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Фото: ФК Локомотив Київ
Сегодня в Житомирской области и Александрии сыграют еще два матча второго тура Второй лиги сезона 2024/25. Шанс на дебютную победу есть у "Полесья-2", которое будет принимать "Ужгород". У житомирского коллектива нет особых проблем с кадрами, но сыгранности не хватает. В еще одном матче воскресенья "Александрия-2" будет принимать "Локомотив".
11:00. "Полесье-2" - "Ужгород"
15:00. "Александрия-2" - "Локомотив"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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