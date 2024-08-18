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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Последние матчи тура

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Локомотив Київ

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Сегодня в Житомирской области и Александрии сыграют еще два матча второго тура Второй лиги сезона 2024/25. Шанс на дебютную победу есть у "Полесья-2", которое будет принимать "Ужгород". У житомирского коллектива нет особых проблем с кадрами, но сыгранности не хватает. В еще одном матче воскресенья "Александрия-2" будет принимать "Локомотив".

11:00. "Полесье-2" - "Ужгород"

15:00. "Александрия-2" - "Локомотив"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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