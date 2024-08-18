Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня в Житомирской области и Александрии сыграют еще два матча второго тура Второй лиги сезона 2024/25. Шанс на дебютную победу есть у "Полесья-2", которое будет принимать "Ужгород". У житомирского коллектива нет особых проблем с кадрами, но сыгранности не хватает. В еще одном матче воскресенья "Александрия-2" будет принимать "Локомотив".

11:00. "Полесье-2" - "Ужгород"

15:00. "Александрия-2" - "Локомотив"