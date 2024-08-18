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Вторая лига. Дебютная победа Полесья-2
Матч мог вообще не состояться
Фото: ФК Полісся
В стартовом матче воскресенья во Второй лиге "Полесье-2" принимало "Ужгород". Этот матч имел все шансы сорваться, ведь по дороге ФК "Ужгород" попал в аварию, травмы получили представители тренерского и административного штаба. Однако гости все же вышли на игру.
Проблем в этом противостоянии у житомирского коллектива не было. Уже в первой половине встречи хозяева довели счет до разгромного, а после перерыва еще и увеличили свое преимущество – 4:1. Таким образом, "Полесье-2" отмечает свою дебютную победу во Второй лиге.
Вторая лига. Второй тур
"Полесье-2" – "Ужгород" 4:1
Голы: Йока (5), Шастал (43), Грохольский (45+3), Раско (73, пен) – Богомаз (48)
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