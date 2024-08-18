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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Дебютная победа Полесья-2

Вторая лига

Матч мог вообще не состояться

Вторая лига. Дебютная победа Полесья-2

Фото: ФК Полісся

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче воскресенья во Второй лиге "Полесье-2" принимало "Ужгород". Этот матч имел все шансы сорваться, ведь по дороге ФК "Ужгород" попал в аварию, травмы получили представители тренерского и административного штаба. Однако гости все же вышли на игру.

Проблем в этом противостоянии у житомирского коллектива не было. Уже в первой половине встречи хозяева довели счет до разгромного, а после перерыва еще и увеличили свое преимущество – 4:1. Таким образом, "Полесье-2" отмечает свою дебютную победу во Второй лиге.

Вторая лига. Второй тур

"Полесье-2" – "Ужгород" 4:1

Голы: Йока (5), Шастал (43), Грохольский (45+3), Раско (73, пен) – Богомаз (48)

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