Вторая лига. Дебютная победа Полесья-2

В стартовом матче воскресенья во Второй лиге "Полесье-2" принимало "Ужгород". Этот матч имел все шансы сорваться, ведь по дороге ФК "Ужгород" попал в аварию, травмы получили представители тренерского и административного штаба. Однако гости все же вышли на игру.

Проблем в этом противостоянии у житомирского коллектива не было. Уже в первой половине встречи хозяева довели счет до разгромного, а после перерыва еще и увеличили свое преимущество – 4:1. Таким образом, "Полесье-2" отмечает свою дебютную победу во Второй лиге.

Вторая лига. Второй тур

"Полесье-2" – "Ужгород" 4:1

Голы: Йока (5), Шастал (43), Грохольский (45+3), Раско (73, пен) – Богомаз (48)