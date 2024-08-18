Вторая лига. Александрия-2 – Локомотив 2:2. Украшение второго тура

В Александрии местная "Александрия-2" в заключительном матче второго тура Второй лиги принимала "Локомотив". Киевляне неделю назад уступили, а "горожане" наоборот, обыграли "Горняк-Спорт".

Уже в дебюте противостояния гости благодаря голу Сахненко вышли вперед. К тому же на 30-й минуте "Александрия-2" осталась в меньшинстве. Однако хозяева не опустили руки и до перерыва не только сравняли счет, но и вышли вперед. Забивали Шаповалов и Ващенко. Спас "Локомотив" Богдан Козий, решившийся на удар из-за пределов штрафной и удача ему улыбнулась - 2:2.

"Александрия-2" - "Локомотив" 2:2

Голы: Шаповалов (41), Ващенко (45+2) - Сахненко (13), Козий (66)

Удаление: Ухань (30)