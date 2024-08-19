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Президент ФК Ужгород: У играющего тренера - сломанный нос и сотрясение мозга

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Закарпатский клуб попал в ДТП перед матчем с "Полесьем-2"

Президент ФК Ужгород: У играющего тренера - сломанный нос и сотрясение мозга

Фото: ФК Ужгород

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Президент ФК "Ужгород" Рудольф Балажинец рассказал подробности ДТП с участием команды по дороге на матч против "Полесья-2".

- Футболисты ФК "Ужгород" после ДТП сыграли свой матч с "Полесьем-2". Что вызвало аварию?

- ДТП произошло неподалеку от Звягеля. Водитель Mitsubishi под влиянием жары хотел из третьего ряда перестроиться на разворот. Так разворачивался, что первый наш бус пропустил, а второй влетел, когда разворачивался. Водитель признал свою вину, а наши молодые ребята в шоковом состоянии давали показания. Сами понимаете их состояние: одного тренера шьют, другого...

Слава богу, в команде есть психолог, капеллан, которые будут работать с игроками, чтобы привести их в чувство. Эта молодежь уже не такая, как мы. Ей нужен другой подход.

- Кто не смог присутствовать?

- Мы потеряли играющего тренера Смокоровского - сломанный нос и сотрясение мозга. Главного тренера [Яромир Лобода] врача [Владимира Червиняка] не было на матче. Трудно собраться на игру, когда в один миг твоя жизнь может оборваться. Было принято решение сыграть, несмотря на все моменты.

- "Полесье" помогло вам добраться с места происшествия.

- Мы очень благодарны им, что смогли оперативно включиться. Как вы знаете, автобус, который мы арендовали, не подлежал ремонту, пришлось из Ужгорода еще один отправлять, чтобы команда смогла после матча доехать, - сказал Балажинец.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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