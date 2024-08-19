"Думаю, мы были за две секунды до смерти". В ФК Ужгород рассказали об ужасном ДТП перед матчем

Стратегический директор ФК "Ужгород" Феликс Ардельянов в комментарии клубной прессслужбе "пролил свет" после ДТП, которое произошло по дороге на матч 2-го тура Второй лиги против "Полесья-2".

- По состоянию на утро понедельника, 19 августа, команда, тренерский штаб и менеджмент в полном составе уже в Ужгороде. Главный тренер Яромир Лобода и врач Владимир Червиняк отправились в больницу.

– В каком состоянии тренер и врач на данный момент?

– У Яромира Осоповича сотрясение мозга, перелом носа. Медик команды Владимир Владимирович пострадал больше всего – у него перелом руки и плеча. Его уже в ближайшее время ждет операция.

- Кто еще получил повреждения?

– Играющий тренер Роберт Смокоровский, при столкновении разбил губу и повредил колено. Крови в салоне было предостаточно. Тренер Дмитрий Сартина получил сильнейший удар в область грудной клетки. Массажист Михаил Федорович ударился головой и разбил колено. Но все они боевые ребята, поэтому уже завтра они проведут командную тренировку по расписанию.

- А какое состояние здоровья у вас, из вашего Инстаграм было понятно, что вы повредили ногу?

- При мгновенном ударе я успел сориентироваться и упереться ногой в переднюю панель. Пробил неплохо так ее, хочу вам сказать. Выполнил "Джеки Чана", так сказать. Перелома нет, сильная гематома.

- Можете детали рассказать как произошло именно ДТП?

- Да, я сидел впереди, вместе с исполнительным директором, Тарасом Галушко и администратором команды, Юрием Мешко, который был за рулем. Так что видел этот "экшн" от первого лица. Водитель автомобиля, виновник ДТП, сразу выехал с третьей полосы на первую. Оказался мгновенно прямо перед нами.

Нам следует благодарить Бога за то, что мы все остались живы. Думаю, мы были за две секунды до смерти. Нас действительно спасли быстрые действия Юрии Мешко, он максимально быстро за эти две секунды маневрировал и тормозил.

Администратор команды Юрий Мешко – наш супергерой. Я думаю, что можем спокойно его вносить в зал славы ФК "Ужгород", – рассказал Феликс Ардельянов.