Вторая лига. Встреча дебютантов в Куликове, интригующее противостояние в Горишних Плавнях

Уже завтра в Одессе стартует третий тур Второй лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Реал Фарма" - "Ольховцы"

24.08.2024. 13:00. "Иван". Одесса

Для одесситов новый сезон пока складывается неудачно. Подопечные Пархоменко с одинаковым счетом 0:1 уступили "Ревере 1908" и НК "Пробий". Уже 13 матчей не выигрывает "Реал Фарма" в официальных турнирах – еще с ноября прошлого года. Тем не менее, Николай Лиховидов продолжает обновлять рекорды. Кажется, что для "Реал Фармы" это важнее результатов. "Ольховцы" неделю назад впервые на профессиональном уровне забили и победили. Новичок Второй лиги доминировал в игре с "Рухом-2" и заслуженно победил. Единственный мяч забил Александр Глагола. Учитывая состояние "Реал Фармы", гости считаются фаворитами противостояния в Одессе.

"Ужгород" - "Скала 1911"

25.08.2024.16:30. "Авангард". Ужгород

Очень неприятная история произошла с "Ужгородом" накануне игры с "Полесьем-2". По дороге ФК "Ужгород" попал в аварию, травмы получили представители тренерского и административного штаба, а футболисты, конечно, пережили стресс и даже при меньших повреждениях не имели возможности на тот момент сосредоточиться исключительно на мыслях об игре. В итоге поражение 1:4, но этот результат прогнозировался. "Скала 1911" дома даже в меньшинстве смогла выиграть у "Куликов-Билка" – 2:0. Это был непростой матч для коллектива из Стрыя, но за счет индивидуального мастерства они добились результата. Важна победа над конкурентом в борьбе за высокие места. Гостям в Ужгороде не поможет дисквалифицированный Пастух. "Ужгород" просил клуб из Стрыя перенести игру, но представители "Скалы 1911" отказались.

"Куликов-Билка" - "Ревера 1908"

25.08.2024. 16:00. "Арена Куликов". Куликов

Встреча двух дебютантов Второй лиги. Обе команды в прошлом туре уступили. "Ревера 1908" уступила "Ниве-2", а "Куликов-Билка" проиграла "Скале 1911". Таким образом, спортивной злости соперников будет хватать. Команды с тремя очками делят 4 и 5 места и могут улучшить свое турнирное положение. Большого количества голов не ожидаем, но борьбы будет точно хватать. Больше шансов на победу у хозяев, но гостей точно не стоит недооценивать.

"Рух-2" - "Полесье-2"

26.08.2024. 14:30. Львов-Винники. Стадион "им. Богдана Маркевича"

Третий матч на выезде сыграет коллектив из Львова. Подопечные Федика пока не могут порадовать своих болельщиков: ничья и поражение. Если считать с прошлого сезона, то "Рух-2" не может выиграть пять матчей подряд. Стабильности в игре молодых львовян не хватает. "Полесье-2" неделю назад праздновало дебютную победу во Второй лиге. У житомирского коллектива мощный кадровый потенциал: Корнийчук, Шастал, Панчишин и Томандзото. С лучшей стороны в прошлом туре проявил себя конголезец Йока. Легкую прогулку хозяевам точно не стоит ожидать, ведь они точно не считаются фаворитами противостояния.

"Нива-2" - "Пробий"

26.08.2024. 16:30. Самбор. Стадион "им. Льва Броварского"

"Нива-2" в прошлом туре впервые в ПФЛ победила. Подопечные Сергея Лактионова в Ивано-Франковске в непростом противостоянии минимально обыграли "Ревер 1908". Единственный гол в этом противостоянии забил Денис Довбецкий. Денис взял инициативу на себя и ударом из-за пределов штрафной пробил в угол. Отметим, что средний возраст игроков "Нивы-2" – 19,5 лет. "Пробий" в новом сезоне стартовал просто феерично. Народный клуб выиграл два тура подряд во Второй лиге, а также прошедший три раунда в Кубке. В третьем предварительном раунде Кубка Украины "Пробий" в серии пенальти сенсационно обыграл "Ингулец". В прошлом туре подопечные Ковалюка минимально обыграли "Реал Фарму", хотя и могли забивать больше. Больше шансов на победу у гостей, но против неуступчивой "Нивы-2" будет непросто.

Группа Б

"Горняк-Спорт" - "Чернигов"

25.08.2024. 12:00. "Юность". Горишние Плавни

"Горняк-Спорт неудачно начал нынешний сезон. Подопечные Куценко вылетели из Кубка Украины, а также еще и проиграли два стартовых матча во Второй лиге. Если сравнивать с предыдущим сезоном, то состав коллектива из Горишних Плавних не существенно изменился, но найти свою игру они не могут. "Чернигов" в прошлом туре сыграл вничью против "Чайки". В этом противостоянии есть явный фаворит, но ожидаем, что "Горняк-Спорт" дома все же сможет навязать борьбу.

"Локомотив" - "Колос-2"

25.08.2024. 12:30. Киев. Стадион "им. Банникова"

Киевляне производят неоднозначное впечатление на старте нового чемпионата. Сначала "Локомотив" проиграл "Ворскле-2", а неделю назад в большинстве сыграл вничью с "Александрией-2". Много пропускают подопечные Лазоренко, и это безусловно беспокоит тренерский штаб киевлян. Героем матча в Александрии стал 25-летний Козий, вышедший на замену и спасший свою команду. Замены явно улучшили игру "железнодорожников. Четыре матчей подряд во Второй лиге не могут выиграть киевляне. "Колос-2" после нулевой ничьей в первом туре смог переиграть "Горняк-Спорт". Этот результат нельзя считать неожиданным, если учитывать кадровый потенциал подопечных Бондаренко .С таким составом "Колос-2" достойно выступал бы даже в Первой лиге.

"Тростянец" - "Ворскла-2"

25.08.2024. 15:15. Тростянец. Стадион "им. В.П. Куца"

Неделю назад подопечные Бакалова одержали важнейшую победу над "Металлистом 1925-2". Для одного из фаворитов нынешнего сезона важно было наконец-то забить и набрать три очка. От "Тростянца" ожидают борьбы за повышение в классе, но по игре к команде есть существенные вопросы. Стабильности не хватает подопечным Бакалова. С лучшей стороны в игре с харьковчанами себя проявил новичок команды Владислав Тишининов. "Ворскла-2" на последних минутах упустила ничью против "Нивы". Эта игра еще раз показала, что легко против подопечных Андрущак точно никому не будет. Как для команды со средним возрастом игроков 19,4 года полтавчане продемонстрировали достаточно неплохой уровень футбола. Если хозяева недооценят своего соперника, у них будут существенные проблемы.

"Чайка" - "Металлист 1925-2"

25.08.2024. Макаров. "Центральный им. М.Х. Бруквенко"

Хороший шанс на дебютную победу в нынешнем сезоне будет у "Чайки". Под руководством Луценко команда еще не забивала: две нулевые ничьи в чемпионате и поражение "Чернигову" в Кубке. Существенные проблемы с конструктивом у футболистов "Чайки", но в защите играют пока достаточно уверенно. Следует отметить голкипера Коломийца, который на старте сезона играет надежно. Что касается харьковчан, то за два стартовых тура они пропустили 11 голов. Однако не стоит слишком критиковать команду, средний возраст которой 17.4. Во втором туре против "Тростянца" коллектив 25-летнего Цвиренко выглядел уже лучше. Если бы не игра в меньшинстве, харьковчане могли пропустили даже меньше. Конечно, рассчитывать на положительный результат против опытного соперника гостям будет сложно, но навязать борьбу они могут.

"Нива" - "Александрия-2"

25.08.2024. 14:30. Винница. "НТВ Нива" Поле №1

Неделю назад благодаря голу Рябого коллектив из Винницы наконец-то смог выиграть. Однако, к игре в атаке "Нивы" очень много вопросов. В большинстве эпизодах кажется, что подопечные Ярошенко не знают, что им делать с мячом в заключительной трети поля. Безусловно, потеря ряда лидеров не может не влиять, но лучшего бомбардира все же удалось сохранить. Артур Загорулько остался в команде. "Александрия-2" заслуживает положительных отзывов после двух стартовых туров. Сначала подопечные Бицюры переиграли "Горняк-Спорт", а в прошлом туре в меньшинстве смогли сыграть вничью с "Локомотивом". С характером в этой комнады проблем нет. Отметим, что гостям в Виннице не поможет дисквалифицированный Ухань.