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"Постоянные головные боли". Тренер Ужгорода - о своем состоянии здоровья после ДТП
Сейчас Яромир Лобода находится на больничном
Фото: ФК Ужгород
Главный тренер ФК "Ужгород" Яромир Лобода в телефонном комментарии клубной пресс-службе рассказал информацию о своем состоянии здоровья после ДТП.
- Постоянные головные боли. По строгим рекомендациям врачей должен неделю отлежаться, чтобы не было худших последствий. Но настроение боевое. Хочу поскорее вернуться к тренировкам, уже очень соскучился по команде.
- Кто будет тренировать в ваше отсутствие?
- Сейчас тренировки проводит тренер-аналитик Василий Беца. Конечно, одному коучу на 25 игроков проводить занятия очень трудно, но хорошо что он нас подстраховывает. Спасибо ему за это.
- Как планируете помогать команде на больничном?
- Помогаю в телефонном режиме, сейчас расписываю тренировочный процесс, чтобы команда полностью не потеряла игровой тонус.
- После тяжелого ДТП, какая атмосфера преобладала в коллективе?
- На следующий день после аварии, мы себя плохо чувствовали. Но вышли на адреналине, на эмоциях на игру. Мы, к сожалению, до полного обследования и не думали, что все настолько серьезно. Состояние у участников ДТП после игры только ухудшилось.
Клубный врач Владимир Червиняк второй день лежит в больнице, сегодня у него по расписанию операция, ему будут ставить пластину в плечо. Держим также за него кулаки, - резюмировал Лобода.
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