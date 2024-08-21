"Постоянные головные боли". Тренер Ужгорода - о своем состоянии здоровья после ДТП

Главный тренер ФК "Ужгород" Яромир Лобода в телефонном комментарии клубной пресс-службе рассказал информацию о своем состоянии здоровья после ДТП.

- Постоянные головные боли. По строгим рекомендациям врачей должен неделю отлежаться, чтобы не было худших последствий. Но настроение боевое. Хочу поскорее вернуться к тренировкам, уже очень соскучился по команде.

- Кто будет тренировать в ваше отсутствие?

- Сейчас тренировки проводит тренер-аналитик Василий Беца. Конечно, одному коучу на 25 игроков проводить занятия очень трудно, но хорошо что он нас подстраховывает. Спасибо ему за это.

- Как планируете помогать команде на больничном?

- Помогаю в телефонном режиме, сейчас расписываю тренировочный процесс, чтобы команда полностью не потеряла игровой тонус.

- После тяжелого ДТП, какая атмосфера преобладала в коллективе?

- На следующий день после аварии, мы себя плохо чувствовали. Но вышли на адреналине, на эмоциях на игру. Мы, к сожалению, до полного обследования и не думали, что все настолько серьезно. Состояние у участников ДТП после игры только ухудшилось.

Клубный врач Владимир Червиняк второй день лежит в больнице, сегодня у него по расписанию операция, ему будут ставить пластину в плечо. Держим также за него кулаки, - резюмировал Лобода.