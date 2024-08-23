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ФК Ужгород: Скала 1911 не хочет обсуждать перенос матча. Никому не пожелаем таких соперников

Вторая лига
Обновлено

Неделю назад украинский клуб попал в ДТП

ФК Ужгород: Скала 1911 не хочет обсуждать перенос матча. Никому не пожелаем таких соперников

Фото: ФК Ужгород

Новина українською

ФК "Ужгород" опубликовал официальное заявление относительно того, что "Скала 1911" отказывается перенести очный матч 3-го тура Второй лиги. Поединок запланирован на 25 августа.

Напомним, неделю назад микроавтобус ФК "Ужгород" с тренерским, медицинским и административным персоналом попал в аварию по дороге на матч с "Полесьем-2".

"Взаимопонимание, помощь, уважение к сопернику. Эти слова, к сожалению, не имеют ничего общего с действиями нашего следующего соперника - "Скала 1911".

Именно такой анонс лучше всего подходит к нашему воскресному матчу. Стрыйская команда настроена играть любой ценой, с "обезглавленным" ужгородским клубом и не хочет обсуждать никакие возможности переноса. Наш клуб делал несколько попыток и запросов к стрыйцам - каждый раз получал отказ.

После тяжелого ДТП в минувшие выходные все пострадавшие, а это весь тренерский и медицинский штаб прошли углубленное обследование, по итогам которого вынуждены продолжить свое лечение и восстановление. Поэтому команда осталась без тренеров и врачей и в таком режиме вынуждена готовиться к поединку.

Достаточное ли основание для переноса встречи отсутствие всех тренеров и медицинского персонала?! Для некоторых клубов очевидно этого не достаточно. Ведь "тренировочные микроциклы" и жажда взять три очка важнее здоровья своих коллег.

Никому не пожелаем пройти через такие сложные обстоятельства и иметь таких соперников, для которых "фейр плей" - это пустое слово.

P. S. Каждая трансляция матча начинается со слов об "объединении и консолидированности" - но уместно ли, чтобы эти слова вообще прозвучали в воскресенье?", - говорится в заявлении клуба.

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Источник:
ФК Ужгород
Опубликовал: Алина Ерофеева
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