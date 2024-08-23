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Тренер Скалы 1911: Все игроки Ужгорода в хорошем состоянии. Уверен, весь тренерский состав будет на скамье запасных

Вторая лига

В клубе объяснили свою позицию

Тренер Скалы 1911: Все игроки Ужгорода в хорошем состоянии. Уверен, весь тренерский состав будет на скамье запасных

Фото: Скала 1911

Новина українською

Главный тренер "Скалы 1911" Михаил Басараб рассказал, почему его клуб отказал ФК "Ужгород" в переносе очного матча.

- Михаил Васильевич, правда ли, что ФК "Ужгород" обращался к "Скале" с просьбой перенести матч на другую дату?

- Да, действительно, они обращались, но руководство нашего клуба сказало, что мы готовились к этому матчу и будем играть.

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- Почему не пошли навстречу ФК "Ужгород"?

- Потому что у нас плотный график календаря. И если этот матч всунуть в недельный цикл, то получится, что мы сыграем три поединка за восемь дней. График плотный - в этом году мы еще играем три матча второго круга. Поэтому мы не знаем, на когда перенесли бы этот матч, и в каком состоянии тогда будут футболисты.

- Вы же знаете, что бус с тренерским составом ФК "Ужгород" попал в ДТП. Возможно, следовало проявить фейр-плей.

- Все футболисты у них в хорошем состоянии. Я также уверен, что весь тренерский состав [ФК "Ужгород"] будет на скамейке запасных, - сказал Басараб.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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