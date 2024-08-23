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Президент Скалы 1911: Если бы был травмирован хоть один игрок Ужгорода, мы согласились бы на перенос матча

Вторая лига

Владимир Бурий отреагировал на скандальную ситуацию

Президент Скалы 1911: Если бы был травмирован хоть один игрок Ужгорода, мы согласились бы на перенос матча

Фото: instagram.com/fcskala1911

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Президент "Скалы 1911" Владимир Бурий объяснил, почему клуб отказывается перенести матч с "Ужгородом", который неделю тренировался без медицинского и тренерского штаба из-за ДТП. Поединок запланирован на 25 августа.

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"Раздуете из ничего. Я вам четко отвечу. "Ужгород" поехал в Житомир, отыграли матч с "Полесьем-2". Ни один игрок у них не травмирован.

Неужели вы думаете, что мы не можем себя гуманно вести? Мы ведь нормальные люди. Скажем, если бы был травмирован хоть один футболист – вопросов нет, мы бы сразу согласились на перенос.

Я спросил у федерации футбола: "Почему с "Полесьем-2" не перенесли игру? Почему они не просили перенести?". Мне четко ответили: "Потому что "Полесье-2" отказалось".

Я спросил у "Ужгорода", травмирован ли у них хоть один игрок во время ДТП? "Нет, ни одного". А кто травмирован? "Врач, помощник и главный тренер".

Какой может быть перенос, ребята, о чем вы говорите?", - сказал Бурий.

ДТП произошло 17 августа, матч "Полесье-2" – "Ужгород" (4:1) прошел на следующий день, 18-го.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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