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Реал Фарма - Ольховцы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Реал Фарма - Ольховцы: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Реал Фарма - Ольховцы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images

Новина українською

Сегодня в Одессе стартует третий тур Второй лиги сезона 2024/25. Местная "Реал Фарма" примет новичка ПФЛ "Ольховцы". Одесситы в нынешнем чемпионате не забивали и не набирали очки. Против дебютанта Второй лиги подопечным Пархоменко тоже будет очень непросто.

13:00. "Реал Фарма" - "Ольховцы"

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Вторая лига Реал Фарма (Одесса) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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