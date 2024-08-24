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Реал Фарма - Ольховцы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Реал Фарма - Ольховцы: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
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Сегодня в Одессе стартует третий тур Второй лиги сезона 2024/25. Местная "Реал Фарма" примет новичка ПФЛ "Ольховцы". Одесситы в нынешнем чемпионате не забивали и не набирали очки. Против дебютанта Второй лиги подопечным Пархоменко тоже будет очень непросто.
13:00. "Реал Фарма" - "Ольховцы"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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