Президент ФК Ужгород: Президент Скалы 1911 готов отвечать за свои слова? Он просто ищет отмазки

Стрыйская "Скала 1911" на фоне длительных просьб о переносе игры третьего тура Второй лиги против "Ужгорода" отказалась идти на уступки своему сопернику. Закарпатцы готовятся к игре без тренерского и медицинского состава после тяжелого ДТП. Президент ужгородского клуба Рудольф Балажинец в эксклюзивном комментарии UA-Футбол рассказал новости из лагеря ужгородцев накануне поединка.

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- Как решается кадровая проблема, кто выведет команду на игру?

- Я сам выведу команду в роли исполняющего обязанности главного тренера на матч в воскресенье. Мы не будем форсировать восстановление тренеров и рисковать их здоровьем ради одной игры. У нас другие ценности.

- Есть ли замена медицинскому штабу?

- Наш клубный врач был прооперирован накануне. Если кто-то из наших игроков получит травму во время игры – это на совести клуба из Стрыя. Наш физиотерапевт тоже не в лучшем физическом состоянии, имеет сотрясение мозга и еще точно не будет готов на 100%.

- Как много раз "Ужгород" обращался к сопернику относительно переноса?

- Мы делали на самом деле много попыток. Причины отказа максимально банальны – микроцикл, календарь, приводят пример перенесенного ими матча с "Рухом-2" ... Короче говоря, мы понимаем, что для этих людей главное любым способом забрать 3 очка. Жаль, что в украинском футболе до сих пор существуют клубы без ценностей и принципов.

- Вы читали интервью президента "Скалы 1911"? Почему ваш клуб не просил переноса игры с "Полесьем-2"?

- Он просто ищет отмазки, понимая неправильность и негуманность своих действий. В день аварии, тренерский штаб и менеджмент находились до поздней ночи в звягельской больнице и давали показания оперативно-следственной группе. Они еще не знали о том, что медицинский вердикт будет настолько серьезным, да и нам было тогда не до организационных вопросов. Уже в понедельник, после приезда домой состоялось полное обследование. Оказалось, что главный тренер руководил командой в матче с черепно-мозговой травмой и переломом носа, вы можете себе такое представить? В день игры тренерский штаб вышел на эмоциях и без полноценного обследования, еще не было понимания всей критичности ситуации.

- Кроме того, президент "Скалы 1911" утверждал, что если бы был хотя бы один футболист травмирован, то он бы согласился на перенос.

- На самом деле у нас есть играющий тренер, наш защитник Роберт Смокоровский, который ехал в том же автобусе и получил травму колена во время аварии, сотрясение мозга и разбитые губы. Вышел и в первом туре чемпионата, и на матч Кубка – это полноценный футболист нашей команды. Матч в Житомире он, конечно же, пропускал, со "Скалой 1911" также не выйдет. Готов ли президент стрыйского клуба теперь ответить за свои слова?