Вторая лига. Реал Фарма – Ольховцы 0:4. Старожилы снова проиграли

Сегодня в Одессе начался третий тур Второй лиги. Местная "Реал Фарма" принимала "Ольховцы". До этого тура 13 матчей подряд не могла выиграть "Реал Фарма" еще с минувшей осени. Прошлый тур стал знаковым для клуба из Закарпатской области – благодаря голу капитана команды Глаголы удалось победить "Рух-2" (1:0). Это был первый гол и первая победа команды в статусе клуба ПФЛ.

Уже в дебюте противостояния хозяева поля пропустили. После передачи Глаголы с угла штрафной мощно пробил Даниэль Баник – 0:1. Ошибся в этом эпизоде ​​Друи. На последней минуте первой половины встречи хозяева увеличили свое преимущество. На этот раз Баник отдал, а Глагола пробил в дальний угол – 0:2. Также отметим уровень газона на стадионе "Иван". На таком газоне можно разве что пасти скот, а не играть в футбол.

В начале второго тайма мог вернуть интригу в матч Барсуков, но он не реализовал пенальти. И вот гости забили еще. Довел счет до разгромного Тылинский – 0:3. Точку в матче поставив Клочан- 0:4.

Вторая лига. Третий тур

"Реал Фарма" - "Ольховцы" 0:4

Голы: Баник (9), Глагола (45), Тылинский (65), Клочан (90)

Нереализованный пенальти: Барсуков (56)

"Реал Фарма": Друи – Мовчанюк, Золкин, Мовчаненко, Барсуков, Ладыка, Меленчук, Фабер, Гранчар, Пархоменко, А. Лиховидов

"Ольховцы": Абрамов – Базаров, Немчанинов, Гаврилюк, Вапняр, Вагин, Глагола, Баник, Горенко, Тимошенко, Шестаков