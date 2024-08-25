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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Чернігів

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Сегодня сыграют сразу семь матчей третьего тура Второй лиги сезона 2024/25. Интересное противостояние ожидает болельщиков в Горишних Плавнях, где местный "Горняк-Спорт" будет принимать "Чернигов". С особым интересом ожидаем игру между ФК "Ужгород" и "Скала 1911". Ужгородцы предлагали перенести матч, но представители коллектива из Стрыя отказались. Таким образом, эмоций в Ужгороде будет достаточно.

12:00. "Горняк-Спорт" - "Чернигов"

12:30. "Локомотив" - "Колос-2"

14:30. "Нива" - "Александрия-2"

15:15. "Ворскла-2" - "Тростянец"

16:00. "Куликов-Билка" - "Ревера 1908"

16:30. "Ужгород" - "Скала 1911"

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Скала 1911 (Стрый) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Чайка (Петропавловская Борщаговка) ФК Ужгород Нива (Винница) ФК Чернигов ФК Тростянец Локомотив (Киев) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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