Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Чернігів
Сегодня сыграют сразу семь матчей третьего тура Второй лиги сезона 2024/25. Интересное противостояние ожидает болельщиков в Горишних Плавнях, где местный "Горняк-Спорт" будет принимать "Чернигов". С особым интересом ожидаем игру между ФК "Ужгород" и "Скала 1911". Ужгородцы предлагали перенести матч, но представители коллектива из Стрыя отказались. Таким образом, эмоций в Ужгороде будет достаточно.
12:00. "Горняк-Спорт" - "Чернигов"
12:30. "Локомотив" - "Колос-2"
14:30. "Нива" - "Александрия-2"
15:15. "Ворскла-2" - "Тростянец"
16:00. "Куликов-Билка" - "Ревера 1908"
16:30. "Ужгород" - "Скала 1911"
Популярное сейчас
- Александрия выносит Шахтер, победа Арсенала без Зинченко, погром Эвертона Миколенко и сухой матч Трубина. Главные новости за 24 августа
- Любенович: Принял решение подать в отставку, потому что не хотел снижать планку
- Рух - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Президент Скалы 1911: Если бы был травмирован хоть один игрок Ужгорода, мы согласились бы на перенос матча
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО