Ворскла-2 заявила 19-летнего бразильского полузащитника

В заявке резервной команды полтавчан, выступающей во Второй лиге, появился Зимиески Эрнандес Кассиано. Сообщается, что спортсмен присоединился к "зелено-белым" на правах аренды.

До переезда в Украину полузащитник представлял коллектив со второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Ранее была информация, что футболист попробует свои силы в "Ворскле" U-19, но его решили проверить на уровне профессиональных соревнований.

Напомним, что "Ворсклу-2" в этом году восстановили. Дубль полтавчан играл во Второй лиге еще в сезоне 2004/05. Лучший результат – пятое место.