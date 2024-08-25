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Ворскла-2 заявила 19-летнего бразильского полузащитника

Вторая лига

Футболист будет получать игровую практику в дубле

Ворскла-2 заявила 19-летнего бразильского полузащитника

Фото - Ворскла

Новина українською

В заявке резервной команды полтавчан, выступающей во Второй лиге, появился Зимиески Эрнандес Кассиано. Сообщается, что спортсмен присоединился к "зелено-белым" на правах аренды.

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До переезда в Украину полузащитник представлял коллектив со второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Ранее была информация, что футболист попробует свои силы в "Ворскле" U-19, но его решили проверить на уровне профессиональных соревнований.

Напомним, что "Ворсклу-2" в этом году восстановили. Дубль полтавчан играл во Второй лиге еще в сезоне 2004/05. Лучший результат – пятое место.

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Источник:
ПФЛ, Бий-біжи
Опубликовал: Александр Симченко
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