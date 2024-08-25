Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла-2 заявила 19-летнего бразильского полузащитника
Футболист будет получать игровую практику в дубле
Фото - Ворскла
В заявке резервной команды полтавчан, выступающей во Второй лиге, появился Зимиески Эрнандес Кассиано. Сообщается, что спортсмен присоединился к "зелено-белым" на правах аренды.
До переезда в Украину полузащитник представлял коллектив со второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Ранее была информация, что футболист попробует свои силы в "Ворскле" U-19, но его решили проверить на уровне профессиональных соревнований.
Напомним, что "Ворсклу-2" в этом году восстановили. Дубль полтавчан играл во Второй лиге еще в сезоне 2004/05. Лучший результат – пятое место.
Популярное сейчас
- Идеальный старт и лидерство Александрии. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ротань: Проигрывая 0:2, мы вырвали матч. Не назову много команд в Украине, которые побеждали Шахтер, проигрывая 0:2
- Мирча Луческу может покинуть пост главного тренера сборной Румынии
- Тренер Скалы 1911: Все игроки Ужгорода в хорошем состоянии. Уверен, весь тренерский состав будет на скамье запасных
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО