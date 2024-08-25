Андрущак: У нас в команде много ребят из Херсона, Мелитополя, Луганской области

Первая женщина, возглавившая профессиональный мужской футбольный клуб, рассказала о работе с молодежью.

“У меня не так много опыта, чтобы утверждать, кто из них станет следующим Андреем Шевченко или кем-то еще. Но есть много талантливых ребят с высоким футбольным интеллектом. Есть трудяги, работяги, которые не из-за какого-то таланта, а из-за своего ежедневного труда растут в мастерстве и на каком-то этапе неизвестно, кто выстрелит – или талант, или работяга. Все плюс-минус одинаковы. У каждого есть свои сильные стороны, которые мы пытаемся развивать".