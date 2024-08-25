Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андрущак: У нас в команде много ребят из Херсона, Мелитополя, Луганской области
Тренер Ворсклы-2 – о кадровом потенциале коллектива
Фото - Ворскла
Первая женщина, возглавившая профессиональный мужской футбольный клуб, рассказала о работе с молодежью.
“У меня не так много опыта, чтобы утверждать, кто из них станет следующим Андреем Шевченко или кем-то еще. Но есть много талантливых ребят с высоким футбольным интеллектом. Есть трудяги, работяги, которые не из-за какого-то таланта, а из-за своего ежедневного труда растут в мастерстве и на каком-то этапе неизвестно, кто выстрелит – или талант, или работяга. Все плюс-минус одинаковы. У каждого есть свои сильные стороны, которые мы пытаемся развивать".
"У нас в команде много ребят, пришедших именно в 2022 году. Это юноши из Херсона, Мелитополя, Луганской области. Их агенты просили, чтобы мы приняли их, ведь началась война. Некоторые из них остались”, – сообщила тренер.
После двух туров подопечные Андрущак набрали 3 балла.
Популярное сейчас
- The Athletic сообщил решение Лунина о продолжении карьеры
- "Посмотрим, чем эта история закончится": Харатин прокомментировал информацию об отстранении от первой команды Колоса
- Ротань: Проигрывая 0:2, мы вырвали матч. Не назову много команд в Украине, которые побеждали Шахтер, проигрывая 0:2
- ФК Ужгород: Скала 1911 не хочет обсуждать перенос матча. Никому не пожелаем таких соперников
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО