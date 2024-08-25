  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Андрущак: У нас в команде много ребят из Херсона, Мелитополя, Луганской области
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андрущак: У нас в команде много ребят из Херсона, Мелитополя, Луганской области

Вторая лига

Тренер Ворсклы-2 – о кадровом потенциале коллектива

Андрущак: У нас в команде много ребят из Херсона, Мелитополя, Луганской области

Фото - Ворскла

Новина українською

Первая женщина, возглавившая профессиональный мужской футбольный клуб, рассказала о работе с молодежью.

“У меня не так много опыта, чтобы утверждать, кто из них станет следующим Андреем Шевченко или кем-то еще. Но есть много талантливых ребят с высоким футбольным интеллектом. Есть трудяги, работяги, которые не из-за какого-то таланта, а из-за своего ежедневного труда растут в мастерстве и на каком-то этапе неизвестно, кто выстрелит – или талант, или работяга. Все плюс-минус одинаковы. У каждого есть свои сильные стороны, которые мы пытаемся развивать".

Читайте такжеАндрущак - о работе в мужской Ворскле U-19: Ребята быстрее. В женском футболе я привыкла к одним скоростям

"У нас в команде много ребят, пришедших именно в 2022 году. Это юноши из Херсона, Мелитополя, Луганской области. Их агенты просили, чтобы мы приняли их, ведь началась война. Некоторые из них остались”, – сообщила тренер.

После двух туров подопечные Андрущак набрали 3 балла.

По теме
yellow-arrow
Ворскла-2 заявила 19-летнего бразильского полузащитника
yellow-arrow
Вторая лига. Реал Фарма – Ольховцы 0:4. Старожилы снова проиграли
yellow-arrow
Президент ФК Ужгород: Президент Скалы 1911 готов отвечать за свои слова? Он просто ищет отмазки
Ия Андрущак Ворскла-2 (Полтава)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UkrFootball, ПФЛ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости