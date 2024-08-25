Вторая лига. Сенсационная ничья Чайки, Чернигов дожал Горняк-Спорт

Сегодня сыграли сразу семь матчей третьего тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний, которые подарили ряд эмоций.

Центральная игра тура в Горишних Плавнях держала в напряжении до последнего. Лишь на 90+4 минуте благодаря голу Романченко с пенальти "Чернигов" смог вырвать победу у "Горняка-Спорт" - 2:1. Снова не смогла выиграть "Чайка". Подопечные Луценко пропустили в компенсированное время и сыграли вничью с "Металлистом 1925-2" - 1:1. Харьковчане набрали свой первый зачетный пункт. Также обращаем внимание на победу "Александрии-2" в Виннице – 2:0.

Вторая лига. Третий тур

"Горняк-Спорт" - "Чернигов" 1:2

Голы: Страшкевич (83) - Зенченко (58), Романченко (90+4, пен)

Удаление: Мороз (74)

"Локомотив" – "Колос-2" 1:3

Голы: Мордас (88) - Шевчук (21), Скляренко (24), Березка (47)

"Чайка" - "Металлист 1925-2" 1:1

Голы: Евстратенко (62) - Кондратюк (90+4)

"Нива" – "Александрия-2" 0:2

Голы: Петрик (46, 90+1)

"Куликив-Билка" - "Ревера 1908" 4:1

Голы: Панасюк (16), Пилипчук (25, 42), Иваночко (86) - Угринюк (55)

"Ужгород" - "Скала 1911" 0:2

Голы: Жумига (60), Лукьянченко (90)

"Ворскла-2" – "Тростянец" 2:1

Голы: Сердюк (76), Черныш (90+3) - Проданов (52)

Удаление: Изотов (70) – Тишининов (86)