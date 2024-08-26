Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще два матча третьего тура во Второй лиге. После триумфальной победы над "Ингульцем" в Кубке Украины НК "Пробий" постарается продолжить свою победную серию. Коллектив из Городенки приедет в гости в "Самбор-Ниву-2". В еще одной игре понедельника "Рух-2" будет принимать "Полесье-2".

14:30. "Рух-2" - "Полесье-2"

16:30. "Самбор-Нива-2" - "Пробий"