Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Завершается третий тур
Фото: ФК Полісся
Сегодня сыграют еще два матча третьего тура во Второй лиге. После триумфальной победы над "Ингульцем" в Кубке Украины НК "Пробий" постарается продолжить свою победную серию. Коллектив из Городенки приедет в гости в "Самбор-Ниву-2". В еще одной игре понедельника "Рух-2" будет принимать "Полесье-2".
14:30. "Рух-2" - "Полесье-2"
16:30. "Самбор-Нива-2" - "Пробий"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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