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Вторая лига. Шесть голов Пробия, победа Полесья-2
Завершился третий тур
Фото: НК Пробій
Сегодня сыграли еще два матча третьего тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.
В Винниках местный "Рух-2" принимал "Полесье-2". Учитывая кадровый потенциал, фаворитом противостояния считались гости. Коллектив из Житомира подтвердил свой статус – 4:2. Обращаем внимание на дубль Дмитрия Шастала. В еще одном матче понедельника "Пробий" поиздевался над "Нивой-2" - 6:1.
Вторая лига. Третий тур
"Самбор-Нива-2" - "Пробий" 1:6
Голы: Напуда (50) – Сондей (20, пен, 38), Оринчак (54), Иваничук (70), Белый (82, пен), Ключко (86)
"Рух-2" - "Полесье-2" 2:4
Голы: Товарницкий (25, пен), Панченко (62) – Шастал (8, 52), Йока (31), Томандзото (45+3)
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