  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Шесть голов Пробия, победа Полесья-2
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Шесть голов Пробия, победа Полесья-2

Вторая лига

Завершился третий тур

Вторая лига. Шесть голов Пробия, победа Полесья-2

Фото: НК Пробій

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли еще два матча третьего тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.

В Винниках местный "Рух-2" принимал "Полесье-2". Учитывая кадровый потенциал, фаворитом противостояния считались гости. Коллектив из Житомира подтвердил свой статус – 4:2. Обращаем внимание на дубль Дмитрия Шастала. В еще одном матче понедельника "Пробий" поиздевался над "Нивой-2" - 6:1.

Вторая лига. Третий тур

"Самбор-Нива-2" - "Пробий" 1:6

Голы: Напуда (50) – Сондей (20, пен, 38), Оринчак (54), Иваничук (70), Белый (82, пен), Ключко (86)

"Рух-2" - "Полесье-2" 2:4

Голы: Товарницкий (25, пен), Панченко (62) – Шастал (8, 52), Йока (31), Томандзото (45+3)

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Вторая лига. Сенсационная ничья Чайки, Чернигов дожал Горняк-Спорт
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Вторая лига Рух-2 (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости