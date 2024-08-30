Вторая лига. Игра тура в Городенке, интригующее противостояние в Макарове

Завтра сыграют пять матчей четвертого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс всего тура, который должен быть непредсказуемым.

Группа А

"Ольховцы" - "Полесье-2"

31.08.2024. Ольховцы. "Ольховцы-Арена-Парк"

Обе команды с хорошим настроением подходят к противостоянию. "Ольховцы" могут занести себе в актив старт на профессиональном уровне – две победы подряд. В прошлом туре дебютанты ПФЛ не оставили шансов "Реал Фарме" – 4:0. Однако также следует обращать внимание на уровень соперника. "Полесье-2" также два матча подряд выиграло. В третьем туре коллективе из Житомира разобрался с "Рухом" – 4:2. Шикарный матч провел опытный хавбек Дмитрий Шастал, отличившийся дублем и отдавший результативную передачу. Кадровый потенциал у "Полесья-2" мощный и ввиду этого именно гостей можно считать фаворитами противостояния.

"Скала 1911" - "Рух-2"

31.08.2024. Стрый. "Сокол"

После не слишком уверенного первого тура коллектив из Стрыя постепенно набирает обороты - две победы подряд. В прошлом туре подопечные Бесараба на выезде выиграли у "Ужгорода" – 2:0. Эту победу нельзя назвать легкой, ведь дожать соперников удалось только после перерыва. К игре "Скалы 1911" остается немало вопросов. Особенно это касается защиты. Отметим, что после дисквалификации должен возвратиться Пастух. "Рух-2" остается без побед в новом сезоне и продолжает безвыигрышную серию из прошлого чемпионата (уже шесть матчей с апреля – четыре ничьих и два поражения). Возможно, именно в Стрые эта серия наконец-то прервется?

"Реал Фарма" - "Нива-2"

01.09.2024. 12:00. Одесса. "Иван"

Без слез невозможно смотреть на игру одесситов. "Реал Фарма" не может выиграть еще с ноября месяца. Одесситы проиграли все матчи нового сезона без забитых мячей с общим счетом 0:11. Света в конце тоннеля для "Реал Фармы" пока нет. "Нива-2" в прошлом туре попали под каток "Пробия" – 1:6. Таких испытаний у молодых резервистов еще не было. Однако в Одессе у новичка Второй лиги будет хорошая возможность реабилитироваться за эту неудачу, ведь "Реал Фарма" сейчас побеждают все.

"Ревера 1908" - "Ужгород"

01.09.2024. 13:30. Ивано-Франковск. Стадион "им. А.П. Гембы ИФНТУНГ"

Результатами прошлого тура эти соперники не могут быть довольны. Как-то критиковать "Ужгород" сейчас не к месту, ведь команда попала в ДТП, пострадали члены штаба и административного коллектива клуба. Однако даже при всех проблемах ужгородцы достойно сыграли против "Скалы 1911" и могли даже рассчитывать на большее - поражение 0:2. А вот футболисты "Реверы 1908" разочаровали - уступили 1:4 "Куликов-Билка". Таким образом, Ивано-Франковский коллектив проиграл уже два матча подряд. Стоит отметить интересную кадровую философию клуба, направленную на всестороннее развитие молодых игроков. У хозяев поля есть все шансы прервать серию из двух поражений подряд.

"Пробий" - "Куликов-Белка"

01.09.2024. Городенка. "Пробий-Арена"

Безусловно, это один из самых ожидаемых матчей тура, ведь первая команда будет принимать третью. Остановить "Пробий" на старте сезона пока не может никто - шесть побед в чемпионате и Кубке. В прошлом туре подопечные Ковалюка поиздевались над "Нивой-2" - 6:1. Таким образом, "Пробий" подтвердил свои амбиции сражаться за чемпионство в нынешнем сезоне. "Куликов-Билка" два матча выиграла и проиграла "Скале 1911". Тоже достаточно хороший дебют на профессиональном уровне. ФК "Куликов-Билка" провел качественное точечное усиление. В частности, накануне прошлого тура дозаявлен полузащитник Копыл из перволиговой "Виктории". Легко хозяевам поля в этот раз точно не будет.

Группа Б

"Чайка" - "Горняк-Спорт"

31.08.2024. Макаров. "Центральный им. М.Х. Бруквенко"

Не слишком удачно начала новый чемпионат "Чайка" - три ничьих подряд и всего один забитый мяч. В прошлом туре подопечные Луценко сенсационно в компенсированное время упустили победу над "Металлистом-1925-2" - 1:1. Только после перерыва футболисты "Чайки" активизировались, но этого не хватило. Слишком много вопросов сейчас к игре старожилов Второй лиги. "Горняк-Спорт" все свои три матча в нынешнем чемпионате проиграл. Подопечные Куценко продолжают разочаровывать своих болельщиков. Неделю назад коллектив из Горишних Плавней мог сыграть вничью с "Черниговым", но пропустил в компенсированное время.

"Чернигов" - "Локомотив"

31.08.2024. Чернигов. "Юность"

Лидер группы Б будет принимать восьмую команду нынешнего чемпионата. "Чернигов" в прошлом туре на последних секундах благодаря голу с пенальти дожал "Горняк-Спорт" в большинстве. Стабильности в течение матча у "северян" не было, но кадровый потенциал позволил реализовать численное большинство. "Локомотив" после ничьей в Александрии без шансов уступил "Колосу-2". Слишком много в начале сезона пропускают подопечные Лазоренко – восемь голов. Гостям будет сложно рассчитывать на результат против одного из фаворитов Второй лиги. Ожидаем очередную победу "Чернигова".

"Колос-" - "Нива"

31.08.2024. Буча. "Юбилейный"

Две победы и ничья – хороший результат "Колоса-2" на старте дебютного сезона в ПФЛ. Однако такие результаты нельзя считать сенсационными, если учитывать кадровый потенциал команды из Ковалевки. В новом сезоне подопечные Бондаренко еще не проигрывали и даже не пропускали. "Нива" в прошлом туре довольно неожиданно на выезде уступила "Александрии-2" - 0:2. Кроме поражения, еще одна неприятная новость была в этом матче для коллектива из Винницы. Две желтые получил главный бомбардир команды Артур Загорулько, пропускающий четвертый тур. Это очень существенная потеря для "Нивы".

"Александрия-2" -"Тростянец"

01.09.2024. 14:30. Александрия. КСК "Ника"

Мало кто ожидал столь уверенного старта "Александрии-2" - семь очков и ни одного поражения за два тура. Подопечные Бицюра, прежде всего, пытаются играть за счет контроля мяча и это нравится. В прошлом туре в матче с "Нивой" ключевую роль сыграла замена. Во втором тайме вышел Артем Петрик, который своим дублем принес команде победу. "Тростянец" пока производит неоднозначное впечатление на старте сезона. Неделю назад подопечные Бакалова выигрывали у "Ворсклы-2", но на последних секундах даже потеряли ничью - 1:2. Отметим, что из-за дисквалификации в Александрии не сможет сыграть Тишининов, и это существенная потеря для гостей.

"Металлист 1925-2" - "Ворскла-2"

02.09.2024. Борисполь. "Колос"

Харьковчане в прошлом туре порадовали своих болельщиков и набрали первый зачетный пункт на уровне ПФЛ. Подопечные Карпенко на выезде в компенсированное время вырвали ничью у "Чайки" – 1:1. Однако этот результат нельзя назвать случайным, ведь по игре харьковчане не уступали опытному сопернику. Если бы футболисты "Металлиста-1925-2" реализовали свои моменты до перерыва, то могли даже победить. "Ворскла-2" проявила характер и в волевом стиле победила "Тростянец" – 2:1. Героем матча стал Черныш, который на 90+3 минуте шикарным ударом принес своей команде три очка. Отметим, что гостям не сможет помочь Изотов, который в прошлом туре получил две желтые карточки. В случае победы полтавчане могут даже подняться в топ-3.