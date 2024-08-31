  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Начинается четвертый тур

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Скала 1911

Новина українською

Сегодня сыграют пять матчей четвертого тура Второй лиги сезона 2024/25. С нетерпением ждем игры в Стрые, где местная "Скала 1911" будет принимать "Рух-2". У Львовян есть шанс наконец прервать серию из поражений, но набрать хотя бы одно очко будет непросто. Также отметим противостояние между "Чайкой" и "Горняком-Спорт". Старожилы соревнований ПФЛ пока разочаровывают собственных болельщиков.

12:30. "Чайка" - "Горняк-Спорт"

13:30. "Чернигов" - "Локомотив"

14:30. "Ольховцы" - "Полесье-2"

15:30. "Колос-2" - "Нива"

16:30. "Скала 1911" - "Рух-2"

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Игра тура в Городенке, интригующее противостояние в Макарове
yellow-arrow
Новый выпуск программы Украина футбольная
yellow-arrow
Полесье объявило о подписании латвийского форварда
Скала 1911 (Стрый) Рух-2 (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости