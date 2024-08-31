Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют пять матчей четвертого тура Второй лиги сезона 2024/25. С нетерпением ждем игры в Стрые, где местная "Скала 1911" будет принимать "Рух-2". У Львовян есть шанс наконец прервать серию из поражений, но набрать хотя бы одно очко будет непросто. Также отметим противостояние между "Чайкой" и "Горняком-Спорт". Старожилы соревнований ПФЛ пока разочаровывают собственных болельщиков.

12:30. "Чайка" - "Горняк-Спорт"

13:30. "Чернигов" - "Локомотив"

14:30. "Ольховцы" - "Полесье-2"

15:30. "Колос-2" - "Нива"

16:30. "Скала 1911" - "Рух-2"