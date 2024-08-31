Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Начинается четвертый тур
Фото: ФК Скала 1911
Сегодня сыграют пять матчей четвертого тура Второй лиги сезона 2024/25. С нетерпением ждем игры в Стрые, где местная "Скала 1911" будет принимать "Рух-2". У Львовян есть шанс наконец прервать серию из поражений, но набрать хотя бы одно очко будет непросто. Также отметим противостояние между "Чайкой" и "Горняком-Спорт". Старожилы соревнований ПФЛ пока разочаровывают собственных болельщиков.
12:30. "Чайка" - "Горняк-Спорт"
13:30. "Чернигов" - "Локомотив"
14:30. "Ольховцы" - "Полесье-2"
15:30. "Колос-2" - "Нива"
16:30. "Скала 1911" - "Рух-2"
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