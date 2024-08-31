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Вторая лига. Долгожданная победа Горняка-Спорт, невероятная развязка в Буче
Было на что посмотреть
Фото: Гірник-Спорт
Сегодня сыграли пять матчей четвертого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.
Свою первую победу в нынешнем чемпионате одержал "Горняк-Спорт". Коллектив из Горишних Плавнив благодаря голу Студенко победил "Чайку" - 1:0. Достаточно неожиданно потерял очки "Чернигов". Подопечные Чорного дома сыграли вничью с "Локомотивом" – 1:1. Ничья на пользу конкурентам лидера группы Б.
"Полесье-2" буквально поиздевалось над "Ольховцами" - 5:0. Обращаем внимание на дубль легионера житомирского коллектива Венделла. Наконец-то прервал свою серию без побед "Рух-2". Львовяне в гостях обыграли "Скалу 1911". Невероятная развязка произошла в Буче, где "Колос-2 проигрывал "Ниве", но в компенсированное время забил дважды и победил -2:1.
Вторая лига
"Ольховцы" - "Полесье-2" 0:5
Голы: Венделл (6, 36), Йока (43), Мезенцев (83), Корж (90+2)
"Скала 1911" - "Рух-2 0:3
Голы: Кителла (14, 66 пен), Цюрпалевич-Семочко (20)
Нереализованные пенальти: Шестаков (79) - Иванов (90+1)
"Чайка" - "Горняк-Спорт" 0:1
Голы: Студенко (75)
"Чернигов" - "Локомотив" 1:1
Голы: Романченко (62) - Романчук (29)
"Колос-2" - "Нива" 2:1
Голы: Березка (90+4), Недоля (90+6) - Петленко (79)
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