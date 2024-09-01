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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: НК Пробій

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Сегодня сыграют еще четыре матча четвертого тура Второй лиги сезона 2024/25. Шанс прервать свою серию из поражений есть у "Реала Фармы", которая будет принимать "Ниву-2". Однако, учитывая игру подопечных Пархоменко, их нельзя считать фаворитами противостояния. Очень интересное противостояние ожидает болельщиков в Городенке, где местный "Пробий" будет принимать "Куликов-Билку".

12:00. "Реал Фарма" - "Нива-2"

14:30. "Александрия-2" - "Тростянец"

15:00. "Ревера 1908" - "Ужгород"

15:30. "Пробий" - "Куликов-Билка"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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