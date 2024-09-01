Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще четыре матча четвертого тура Второй лиги сезона 2024/25. Шанс прервать свою серию из поражений есть у "Реала Фармы", которая будет принимать "Ниву-2". Однако, учитывая игру подопечных Пархоменко, их нельзя считать фаворитами противостояния. Очень интересное противостояние ожидает болельщиков в Городенке, где местный "Пробий" будет принимать "Куликов-Билку".

12:00. "Реал Фарма" - "Нива-2"

14:30. "Александрия-2" - "Тростянец"

15:00. "Ревера 1908" - "Ужгород"

15:30. "Пробий" - "Куликов-Билка"