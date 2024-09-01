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58-летний президент Реал Фарма Николай Лиховидов забил первый гол в карьере – ВИДЕО

Вторая лига

Реализовал пенальти

58-летний президент Реал Фарма Николай Лиховидов забил первый гол в карьере – ВИДЕО

Фото - ФК Реал Фарма / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В матче четвертого тура Второй лиги "Реал Фарма" обыграла "Самбир-Ниву-2" со счетом 2:1.

Первый гол во встрече на девятой минуте забил 58-летний президент одесситов Николай Лиховидов. Он реализовал пенальти.

(Видео автоматически начнется с 21:20 – начала момента, когда назначили пенальти):

Для ветерана это первый гол в профессиональном футболе. В общей сложности он провел 45 матчей за "Реал-Фарму", согласно информации Transfermarkt.

Одесситы одержали первую победу в сезоне. Благодаря этому они поднялись с последнего места турнирной таблицы – сейчас находятся на девятой строчке из десяти.

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Николай Лиховидов Реал Фарма (Одесса)
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Комментарии
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Wieniawski (Калуш)
01.09.2024 в 19:13
Краще би поле зробив нормальне, як взагалі таке допускають
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Комментарии 4
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Wieniawski (Калуш)
01.09.2024 в 19:13
Краще би поле зробив нормальне, як взагалі таке допускають
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1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.09.2024 в 16:09
цирк
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1
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
01.09.2024 в 16:47
Це навіть не цирк, а якийсь театр маразму. Можна організувати і 70-річного рекордсмена. Заявляєш дідуся у хорошій фізичній формі, колишнього футболіста і випускаєш на пенальті. Все, книга рекордів гіннеса гарантована. Краще б газон нормальний зробив, стадіон як із 40-х років.
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енгельс гассанович (Тернопіль)
01.09.2024 в 16:04
58 - річний забив 17 - річному..)
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