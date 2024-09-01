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58-летний президент Реал Фарма Николай Лиховидов забил первый гол в карьере – ВИДЕО
Реализовал пенальти
Фото - ФК Реал Фарма / Автор невідомий
В матче четвертого тура Второй лиги "Реал Фарма" обыграла "Самбир-Ниву-2" со счетом 2:1.
Первый гол во встрече на девятой минуте забил 58-летний президент одесситов Николай Лиховидов. Он реализовал пенальти.
(Видео автоматически начнется с 21:20 – начала момента, когда назначили пенальти):
Для ветерана это первый гол в профессиональном футболе. В общей сложности он провел 45 матчей за "Реал-Фарму", согласно информации Transfermarkt.
Одесситы одержали первую победу в сезоне. Благодаря этому они поднялись с последнего места турнирной таблицы – сейчас находятся на девятой строчке из десяти.
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