58-летний президент Реал Фарма Николай Лиховидов забил первый гол в карьере – ВИДЕО

В матче четвертого тура Второй лиги "Реал Фарма" обыграла "Самбир-Ниву-2" со счетом 2:1.

Первый гол во встрече на девятой минуте забил 58-летний президент одесситов Николай Лиховидов. Он реализовал пенальти.

(Видео автоматически начнется с 21:20 – начала момента, когда назначили пенальти):

Для ветерана это первый гол в профессиональном футболе. В общей сложности он провел 45 матчей за "Реал-Фарму", согласно информации Transfermarkt.

Одесситы одержали первую победу в сезоне. Благодаря этому они поднялись с последнего места турнирной таблицы – сейчас находятся на девятой строчке из десяти.