Вторая лига. Первая за год победа Реал Фармы, сенсация в Ивано-Франковске

Сегодня сыграли еще четыре матча четвертого тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний.

Наконец-то прервала свою серию без побед "Реал Фарма". Одесситы дома в меньшинстве обыграли "Ниву-2" - 2:1. Дебютный для себя гол на профессиональном уровне забил 58-летний Николай Лиховидов. Таким образом, "Реал Фарма" впервые с ноября 2023 побеждают.

"Ужгород" в Ивано-Франковске сенсационно победил "Реверу 1908" – 5:1. Для ужгородцев это дебютная победа в чемпионате. "Александрия-2" и "Тростянец" подарили голевую феерию и завершили матч вничью 2:2.

Вторая лига. Четвертый тур

"Реал Фарма" (Одесса) – "Самбор-Нива-2" (Тернополь) – 2:1

Голы: М.Лиховидов, 9 (пен.), Ладыка, 89 – Напуда, 19

Удаление: Гайваненко (58)

"Александрия-2" – "Тростянец" 2:2

Голы: Базаев (41, пен), Погорелый (45+2) - Коваленко (31), Клюс (90+1, пен)

Удаление: Мизюк (39)

"Ревера 1908" – "Ужгород" 1:5

Голы: Угринюк, 17 – Ильчук, 21, 74, Волошин, 46, Коваленко, 50, 85

Удаление: Буртник (76)

"Пробий" – "Куликов-Билка" 2:0

Голы: Билый (75), Оринчак (85)