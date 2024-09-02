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Металлист 1925-2 - Ворскла-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Последняя игра тура
Фото: ФК Ворскла
В Борисполе последняя команда группы будет принимать четвертую. Харьковчане в прошлом туре проявили себя с лучшей стороны и сыграли вничью с "Чайкой". К тому же ожидается усиление из первой команды. "Ворскла-2" уже успела два матча выиграть, и для молодой команды это очень хороший результат.
Игра начнется в 13.00. Смотрите прямо в этой новости.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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