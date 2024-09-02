Металлист 1925-2 - Ворскла-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Борисполе последняя команда группы будет принимать четвертую. Харьковчане в прошлом туре проявили себя с лучшей стороны и сыграли вничью с "Чайкой". К тому же ожидается усиление из первой команды. "Ворскла-2" уже успела два матча выиграть, и для молодой команды это очень хороший результат.

Игра начнется в 13.00. Смотрите прямо в этой новости.