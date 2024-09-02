  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Металлист 1925-2 – Ворскла-2 3:1. Дебютная победа харьковчан среди профессионалов
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Металлист 1925-2 – Ворскла-2 3:1. Дебютная победа харьковчан среди профессионалов

Вторая лига

Последняя игра тура

Вторая лига. Металлист 1925-2 – Ворскла-2 3:1. Дебютная победа харьковчан среди профессионалов

Getty Images

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Борисполе в матче четвертого тура Второй лиги "Металлист 1925-2" принимал "Ворсклу-2". Харьковчане к этому туру еще не побеждали, а полтавчане довольно удачно стартовали - две победы.

Подопечные Сергея Карпенко успешно начали игру. Уже на 17-й минуте харьковчане смогли открыть счет. Мяч от Антонио отлител к Костыре, который забил уже в пустые ворота. В начале второй половины встречи полтавчане отыгрались. Черныш подал с углового, а Артем Сердюк головой пробил в дальний угол – 1:1. Не успели гости порадоваться, как пропустили еще. Матвей Панченко пробил в дальний угол без шансов для голкипера – 2:1. Все тот же Панченко на 72-й минуте снял все вопросы о победителе – 3:1. Мог еще забивать Кондратюк, но он с пенальти попал в штангу. В итоге дебютная в сезоне победа харьковчан.

Вторая лига. Группа Б

"Металлист 1925-2" - "Ворскла-2" 3:1

Голы: Костыря (17), Панченко (59, 72) - Сердюк (54)

Нереализованный пенальти: Кондратюк (81)

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925-2 - Ворскла-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Вторая лига. Первая за год победа Реал Фармы, сенсация в Ивано-Франковске
yellow-arrow
58-летний президент Реал Фарма Николай Лиховидов забил первый гол в карьере – ВИДЕО
Вторая лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости