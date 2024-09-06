Вторая лига. Игра тура в Виннице, шанс на дебютную победу для Чайки

Уже завтра сыграют сразу шесть матчей пятого тура Второй лиги. Вашему вниманию анонс противостояний, которые должны подарить ряд эмоций.

Группа А

"Рух-2" - "Ревера 1908"

07.09.2024. 14:00. Винники. Стадион "им. Б. Маркевича"

Львовяне в прошлом туре наконец-то прервали свою серию без побед. "Рух-2" в третий раз подряд победил удобного для себя соперника "Скалу 1911" - 3:0. Таким образом, подопечные Федыка смогли подняться на шестое место. Эти три очка должны придать команде уверенности в своих силах. "Ревера 1908" разочаровала собственных болельщиков – домашнее поражение 1:5 от "Ужгорода". Таким образом, после победы в первом туре над "Реал Фармой" коллектив из Ивано-Франковска проиграл три матча подряд. У гостей есть все шансы продлить эту неприятную серию, ведь "Рух-2" это очень неудобный соперник.

"Самбор-Нива-2" - "Ольховцы"

07.09.2024. 15:15. Самбор. Стадион "им. Льва Броварского"

"Нива-2" довольно успешно стартовала в нынешнем сезоне. Команда в первых двух турах набрала четыре очка, но затем два матча подряд проиграла. Сначала подопечные Лактионова попали под каток "Пробоя" - 1:6, а в прошлом туре в большинстве умудрились проиграть "Реал Фарми" - 1:2. Похоже, что молодая команда сейчас находится в игровом кризисе. "Ольховцы" имеют в своем активе шесть очков и занимают пятое место. Стабильности новичку Второй лиги не хватает. В третьем туре команда разгромила "Реал Фарму", но неделю назад без шансов уступила "Полесью-2" - 0:5. Больше шансов на победу у гостей, но легкой прогулки им все же ожидать не стоит.

"Ужгород" - "Пробий"

07.09.2024. 16:15. "Авангард". Ужгород

После всех проблем на старте сезона в прошлом туре ужгородцы наконец-то одержали дебютную победу. Подопечные Лободы довольно неожиданно на выезде разгромили "Реверу 1908" - 5:1. Во втором тайме "Ужгород" забил четыре мяча. Эта победа должна придать уверенность молодой команде, но против "Пробоя" очень сложно рассчитывать даже на ничью. Коллектив из Городенки продолжает свою победную серию. Подопечные Ковалюка все свои матчи выиграли и пропустили всего один гол. Кто сможет остановить "Пробий"? Ответа на этот вопрос пока нет, ведь очень качественно играет дебютант соревнований ПФЛ.

"Куликов-Билка" - "Реал Фарма"

08.09.2024. 12:00. Куликов. "Куликов Арена"

Команда из Львовской области довольно удачно начала нынешний сезон - две победы и текущее четвертое место. В прошлом туре подопечные Богдана Костика смогли навязать борьбу лидеру группы А, но в конце встречи все же пропустили дважды. Эта игра показала, что у "Куликов-Билка" есть все шансы бороться за топ-3. "Реал Фарма" неделю назад наконец-то впервые с ноября победила. Подопечные Пархоменко в меньшинстве вырвали победу у "Нивы-2" - 2:1 Своим дебютным голом на профессиональном уровне отличился 58-летний Николай Лиховидов. Отметим, что в Куликове из-за дисквалификации не сможет сыграть Гайваненко.

"Полесье-2" - "Скала 1911"

08.09.2024. 15:00. Глубочица. "СОБ ФК Полесье №1"

Коллектив из Житомира радует своих болельщиков на старте сезона. "Полесье-2" три матча подряд выиграло и забило 13 голов. Однако не стоит удивляться таким результатам, если учитывать кадровый потенциал команды. С таким составом "Полесье-2" даже в Первой лиге не пасло бы задних. "Скала 1911" не смогла навязать борьбу "Руху-2" и дома уступила 0:3. Подопечные Бесараба хоть и занимают третье место, но к игре команды на старте сезона много вопросов. Больше шансов на победу у хозяев поля, которые сейчас выглядят убедительнее.

Группа Б

"Тростянец" - "Колос-2"

07.09.2024. 13:30. Тростянец. Стадион "им. Владимира Куца"

Первый домашний матч в нынешнем сезоне сыграет "Тростянец". Команда из Сумской области находится на пятой позиции и имеет в своем активе пять очков. В прошлом туре "Тростянец" в меньшинстве все же смог вырвать ничью в противостоянии с "Александрией-2". Игра подопечных Бакалова не впечатляет. Отметим, что из-за дисквалификации не сможет сыграть Мизюк, но вернется Тишининов. "Колос-2" выиграл три матча подряд и занимает первое место. Неделю назад подопечные Бондаренко в компенсированное время дважды забили и победили "Ниву" – 2:1. С характером у этой команды проблем нет. Ожидаем интересное и интригующее противостояние.

"Локомотив" - "Чайка"

07.09.2024. 14:30. Киев. Стадион "им. Виктора Банникова"

Киевляне в прошлом туре порадовали собственных болельщиков. Подопечные Лазоренко смогли отобрать очки у "Чернигова" – 1:1. Это был самый лучший матч для "Локомотива" на старте сезона. Даже несмотря на этот успех, киевляне продолжают занимать последнее место в группе. "Чайка" все еще не может победить - три ничьих и поражение "Горняку-Спорт". Подопечные Луценко ужасно играют в нападении – всего один гол за четыре игры. Возможно, пора наконец порадовать болельщиков и набрать три очка?

"Нива" - "Чернигов"

07.09.2024. 12:30. Винница. НТВ "Нива". Поле №1

Сложно объяснить случившееся с подопечными Ярошенко в компенсированное время матча с "Колосом-2". "Нива" выигрывала 1:0, но пропустила дважды и проиграла. Безусловно, по игре на победу винницкий коллектив не наиграл, ведь почти весь матч отбивался. Однако до положительного результата не хватило буквально несколько минут. "Нива" сейчас занимает шесть место. "Чернигов" в прошлом туре очень неожиданно во второй раз в сезоне потерял очки. Подопечные Чорного дома сыграли вничью с "Локомотивом" – 1:1. "Чернигов" еще не проигрывал в этом сезоне: две победы и две ничьи. Ожидаем, что серия без поражений "северян" продолжится в Виннице.

"Горняк-Спорт" - "Металлист 1925-2"

08.09.2024.13:00. "Юность". Горишние Плавни

Обе команды в прошлом туре впервые в сезоне победили. "Горняк-Спорт" на выезде благодаря голу Студенко все же дожал "Чайку" - 1:0. Эта победа позволила команде подняться на восьмое место, но это не тот результат, на который надеялся коллектив из Горишних Плавней. Харьковчане дома обыграли "Ворсклу-2" – 3:1. Дублем отличился 18-летний Матвей Панченко. Эта игра показала, что у молодой команды есть потенциал. Легкой прогулки старожилам соревнований ПФЛ точно не стоит ожидать.

"Ворскла-2" - "Александрия-2"

08.09.2024. 14:00. Полтава. "Лтава"

Полтавчане старт сезона могут занести себе в актив – две победы и четвертое место. Тем не менее, в прошлом туре подопечные Андрущак сыграли явно ниже своих возможностей – 1:3 уступили "Металлисту 1925-2". Стабильности молодежи не хватает, но это обычный процесс. "Александрия-2" в этом сезоне еще не проигрывала и заслуженно занимает третье место. Подопечные Бицюры в большинстве матчей пытаются играть с позиции силы, и это нравится. Даже против "Тростянца" футболисты "Александрии-2" больше играли первым номером. Ожидаем интересное и интригующее противостояние дебютантов Второй лиги.