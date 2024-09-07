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Нива - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива -Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Чернігів
Один из самых ожидаемых матчей пятого тура Второй лиги сыграют в Виннице. "Нива" в прошлом туре потерпела досадное поражение от "Колоса-2", а Чернигов не смог выиграть у "Локомотива". Победа может позволить коллективу из Чернигова возвратиться на первое место в группе.
Игра начнется в 12.30. Смотрите прямо в этой новости.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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