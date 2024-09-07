Нива - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Один из самых ожидаемых матчей пятого тура Второй лиги сыграют в Виннице. "Нива" в прошлом туре потерпела досадное поражение от "Колоса-2", а Чернигов не смог выиграть у "Локомотива". Победа может позволить коллективу из Чернигова возвратиться на первое место в группе.

Игра начнется в 12.30. Смотрите прямо в этой новости.