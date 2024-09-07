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Рух-2 - Ревера 1908: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Рух-2 - Ревера 1908: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рух-2 - Ревера 1908: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Рух

Новина українською

В прошлом туре львовяне наконец-то прервали серию без побед. Подопечные Федика разгромили "Скалу 1911" на выезде – 3:0. А вот "Ревера 1908" дома довольно неожиданно уступила "Ужгороду" - 1:5. Смогут ли подопечные Матвеева реабилитироваться за неудачу?

Игра начнется в 14.00. Смотрите прямо в этой новости.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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