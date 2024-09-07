Рух-2 - Ревера 1908: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В прошлом туре львовяне наконец-то прервали серию без побед. Подопечные Федика разгромили "Скалу 1911" на выезде – 3:0. А вот "Ревера 1908" дома довольно неожиданно уступила "Ужгороду" - 1:5. Смогут ли подопечные Матвеева реабилитироваться за неудачу?

Игра начнется в 14.00. Смотрите прямо в этой новости.