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Локомотив - Чайка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Локомотив - Чайка: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Локомотив
Киевляне в прошлом туре сенсационно сыграли вничью с "Черниговом", но продолжают находиться на последнем месте в группе. "Чайка" в нынешнем чемпионате еще не побеждала - три ничьих и поражение. Существенные проблемы у команды с игрой в атаке.
Игра начнется в 14.30. Смотрите прямо в этой новости.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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