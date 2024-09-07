Локомотив - Чайка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Киевляне в прошлом туре сенсационно сыграли вничью с "Черниговом", но продолжают находиться на последнем месте в группе. "Чайка" в нынешнем чемпионате еще не побеждала - три ничьих и поражение. Существенные проблемы у команды с игрой в атаке.

Игра начнется в 14.30. Смотрите прямо в этой новости.