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Локомотив - Чайка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Локомотив - Чайка: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Локомотив - Чайка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Локомотив

Новина українською

Киевляне в прошлом туре сенсационно сыграли вничью с "Черниговом", но продолжают находиться на последнем месте в группе. "Чайка" в нынешнем чемпионате еще не побеждала - три ничьих и поражение. Существенные проблемы у команды с игрой в атаке.

Игра начнется в 14.30. Смотрите прямо в этой новости.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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