Нива-2 - Ольховцы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Нива-2" находится не в самом лучшем состоянии. Подопечные Сергея Локтионова после неплохого дебюта в ПФЛ проиграли два матча подряд. "Ольховцы" в прошлом туре без шансов уступили "Полесью-2" - 0:5. Ожидаем интригующего противостояния двух дебютантов ПФЛ.

Игра начнется в 15.15. Смотрите прямо в этой новости.