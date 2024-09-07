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Нива-2 - Ольховцы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива-2 - Ольховцы: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
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"Нива-2" находится не в самом лучшем состоянии. Подопечные Сергея Локтионова после неплохого дебюта в ПФЛ проиграли два матча подряд. "Ольховцы" в прошлом туре без шансов уступили "Полесью-2" - 0:5. Ожидаем интригующего противостояния двух дебютантов ПФЛ.
Игра начнется в 15.15. Смотрите прямо в этой новости.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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