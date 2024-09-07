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Вторая лига. Сенсация в Ужгороде, дебютная победа Локомотива
Начался пятый тур
Фото: ФК Нива Вінниця
Сегодня сыграли пять матчей пятого тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний. Матч между "Тростянцем" и "Колосом-2" не сыграли из-за воздушной тревоги в Сумской области.
В самом ожидаемом матче субботы "Чернигов" на выезде благодаря голу с пенальти Романченко вырвал победу у "Нивы" - 1:0. Сенсацией завершилась игра в Ужгороде, где местная команда смогла отобрать очки у лидера НК "Пробий" – 1:1. Таким образом, коллектив из Городенки впервые в сезоне теряет очки.
Свою дебютную победу в нынешнем сезоне одержал "Локомотив", довольно неожиданно обыгравший "Чайку" - 2:0. Также обращаем внимание на вторую победу подряд "Руха-2". Подопечные Федика дома в результативном матче обыграли "Реверу 1908" – 2:1.
"Нива-2" прервала свою серию из двух поражений и сегодня победила "Ольховцы" – 3:1. Отметим дубль Богдана-Юлиана Вышинского.
Вторая лига. Пятый тур
"Нива" - "Чернигов" 0:1
Голы: Романченко (88, пен)
"Локомотив" – "Чайка" 2:0
Голы: Николишин (39), Мельник (90+5)
"Нива-2" - "Ольховцы" 3:1
Голы: Вышинский (16, 26), Янчишин (90+1) - Шестаков (15)
"Рух-2" - "Ревера 1908" 2:1
Голы: Русяк (54), Музычук (57) – Данилюк (62)
Нереализованный пенальти: Товарницкий (66)
"Ужгород" - "Пробий" 1:1
Голы: Емере (10) - "Оринчак (28)
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