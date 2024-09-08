Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще четыре матча пятого тура Второй лиги. Обращаем внимание на игру в Глубочице, где "Полесье-2" будет принимать "Скалу 1911". Коллектив из Стрыя в прошлом туре разгромно уступил "Руху-2" - 0:3, а вот "Полесье-2" три тура подряд не теряет очки. Также ожидаем бескомпромиссный футбол в Полтаве, где "Ворскла-2" будет принимать "Александрию-2".

Вторая лига. Пятый тур

12:00. "Куликов-Билка" - "Реал Фарма"

13:00. "Горняк-Спорт" -"Металлист 1925-2"

14:00. "Ворскла-2" - "Александрия-2"

15:00. "Полесье-2" - "Скала 1911"