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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Гірник-Спорт

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Сегодня сыграют еще четыре матча пятого тура Второй лиги. Обращаем внимание на игру в Глубочице, где "Полесье-2" будет принимать "Скалу 1911". Коллектив из Стрыя в прошлом туре разгромно уступил "Руху-2" - 0:3, а вот "Полесье-2" три тура подряд не теряет очки. Также ожидаем бескомпромиссный футбол в Полтаве, где "Ворскла-2" будет принимать "Александрию-2".

Вторая лига. Пятый тур

12:00. "Куликов-Билка" - "Реал Фарма"

13:00. "Горняк-Спорт" -"Металлист 1925-2"

14:00. "Ворскла-2" - "Александрия-2"

15:00. "Полесье-2" - "Скала 1911"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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