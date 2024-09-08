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Вторая лига. Куликов-Белка – Реал Фарма 3:0. Хозяева не заметили соперника
Стартовая игра воскресенья
Фото: ФК Куликів-Білка
На "Арене Куликов" местная "Куликов-Белка" в матче пятого тура Второй лиги принимала "Реал Фарму". Одесситы в прошлом туре наконец-то впервые с ноября 2023 года смогли победить. Подопечные Пархоменко дома с дебютным голом 58-летнего Николая Лиховидова обыграли "Ниву-2" - 2:1.
Однако сегодня порадовать болельщиков одесситы не смогли. "Куликов-Белка" разгромила гостей – 3:0. В составе команды Богдана Костика забивали: Гладкий, Билый и Копыл. Таким образом, "Куликов-Белка" продолжает занимать второе место и даже сократила свое отставание от лидера до четырех очков.
Вторая лига. Группа А. Пятый тур
"Куликов-Белка" - "Реал Фарма" 3:0
Голы: Гладкий (33), Билый (45+1), Копыл (65)
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