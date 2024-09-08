Вторая лига. Горняк-Спорт набирает обороты, Ворскла-2 уже в топ-3

Сыграли еще три матча пятого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний, в которых было на что посмотреть.

"Горняк-Спорт" и "Металлист 1925-2" порадовали зрителей результативным футболом. Матч завершился победой "Горняка-Спорт" - 3:2. Отметим, что до этого за четыре тура подопечные Куценко забили всего три гола. "Ворскла-2" дома в интригующем противостоянии вырвала победу у "Александрии-2" - 2:1. Таким образом, "Александрия-2" впервые в нынешнем сезоне проигрывает.

В наиболее ожидаемом матче воскресенья "Полесье-2" принимало "Скалу 1911". К сожалению, команды не порадовали большим количеством моментов. Игра завершилась без голов.

Вторая лига. Пятый тур

"Горняк-Спорт" - "Металлист 1925-2" 3:2

Голы: Страшкевич (15, пен), Мисержи (47), Тяпкин (56) - Карпизин (5, 50)

"Ворскла-2" - "Александрия-2" 2:1

Голы: Ндукве (21), Островский (67) - Жадан (26)

"Полесье-2" - "Скала 1911" 0:0