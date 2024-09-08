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Вторая лига. Горняк-Спорт набирает обороты, Ворскла-2 уже в топ-3
Последние матчи тура
Фото: ФК Гірник-Спорт
Сыграли еще три матча пятого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний, в которых было на что посмотреть.
"Горняк-Спорт" и "Металлист 1925-2" порадовали зрителей результативным футболом. Матч завершился победой "Горняка-Спорт" - 3:2. Отметим, что до этого за четыре тура подопечные Куценко забили всего три гола. "Ворскла-2" дома в интригующем противостоянии вырвала победу у "Александрии-2" - 2:1. Таким образом, "Александрия-2" впервые в нынешнем сезоне проигрывает.
В наиболее ожидаемом матче воскресенья "Полесье-2" принимало "Скалу 1911". К сожалению, команды не порадовали большим количеством моментов. Игра завершилась без голов.
Вторая лига. Пятый тур
"Горняк-Спорт" - "Металлист 1925-2" 3:2
Голы: Страшкевич (15, пен), Мисержи (47), Тяпкин (56) - Карпизин (5, 50)
"Ворскла-2" - "Александрия-2" 2:1
Голы: Ндукве (21), Островский (67) - Жадан (26)
"Полесье-2" - "Скала 1911" 0:0
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