Вице-президент Тростянца о поступке Колоса-2: Это неуважение к клубам, которые выступают на часто обстреливаемых территориях

Поединок между "Тростянцем" и "Колосом-2" не состоялся, ведь после нескольких секунд матча и двух воздушных тревог гости покинули стадион. Вице-президент хозяев Руслан Бова дал развернутое объяснение.

“Мы не удовлетворены действиями “Колоса-2”. Команда просто развернулась и уехала. Не посидев, не подождав. После нее, разумеется, уехали арбитры и наблюдатели матча.

В неформальной обстановке мы общались с их главным тренером. Он говорит: "Мы сразу знали, что этот матч не будет доигран". Но простите! Вот мы с вами говорим в 19:49 и сейчас в Сумской области нет воздушной тревоги. Не было её последние 2,5 часа. Мы бы спокойно доиграли этот матч в световой день.

Это неуважение ко всем футбольным клубам, выступающим на часто обстреливаемых территориях. Это касается нас, "Кривбасса", "Металлурга" (Запорожье). Команда "Колос-2" поступила недостойно.

Через ПФЛ нам спускались сигналы, что команда волнуется. И еще в начале недели была речь о том, что матч не будет сыгран и возможно его стоило бы перенести.

А ведь Сумская ОВА дала разрешение на проведение этого матча, проведение его с болельщиками. И, соответственно, мы были готовы принимать игру. Все меры безопасности обеспечили. Тревога на Сумщине началась после 12 часов дня, матч был запланирован на 13:30, и завершилась в 14:24".