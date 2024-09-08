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Вице-президент Тростянца о поступке Колоса-2: Это неуважение к клубам, которые выступают на часто обстреливаемых территориях
Функционер удивлен поведением соперника
Фото - Тростянець
Поединок между "Тростянцем" и "Колосом-2" не состоялся, ведь после нескольких секунд матча и двух воздушных тревог гости покинули стадион. Вице-президент хозяев Руслан Бова дал развернутое объяснение.
“Мы не удовлетворены действиями “Колоса-2”. Команда просто развернулась и уехала. Не посидев, не подождав. После нее, разумеется, уехали арбитры и наблюдатели матча.
В неформальной обстановке мы общались с их главным тренером. Он говорит: "Мы сразу знали, что этот матч не будет доигран". Но простите! Вот мы с вами говорим в 19:49 и сейчас в Сумской области нет воздушной тревоги. Не было её последние 2,5 часа. Мы бы спокойно доиграли этот матч в световой день.
Это неуважение ко всем футбольным клубам, выступающим на часто обстреливаемых территориях. Это касается нас, "Кривбасса", "Металлурга" (Запорожье). Команда "Колос-2" поступила недостойно.
Через ПФЛ нам спускались сигналы, что команда волнуется. И еще в начале недели была речь о том, что матч не будет сыгран и возможно его стоило бы перенести.
А ведь Сумская ОВА дала разрешение на проведение этого матча, проведение его с болельщиками. И, соответственно, мы были готовы принимать игру. Все меры безопасности обеспечили. Тревога на Сумщине началась после 12 часов дня, матч был запланирован на 13:30, и завершилась в 14:24".
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"Колос" приехал на игру где-то в 12:30. Команды спокойно прогуливались по полю, проверили газон, футболисты общались. Поэтому все были настроены оптимистично и понимали, что завершится тревога, и мы будем играть.
Тревога завершилась, команды размялись, провели официальную часть, а через 8 секунд матча прозвучала сирена. От "Колоса-2" начали раздаваться истории о том, что "мы будем понемногу собираться, ведь этот матч не будет доигран".
Они опирались на регламент и с этой точки зрения я их понимаю, но они поступили не морально. Приехав на Сумщину, в регион, который сейчас является форпостом, людям трудно посидеть переждать тревогу?
Мы не будем обращаться в КДК. У них было всего два аргумента. Первое, что они просидели час. Второй, что они не успеют вернуться на автобусе до наступления комендантского часа. Это смешно.
Этот матч все равно сыграем в Тростянце. Они еще сюда приедут. Это принципиальная позиция”, – заявил вице-президент клуба.
"Тростянец" занимает шестую строчку в группе Б.
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