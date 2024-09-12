Вторая лига. Встреча старожилов в Макарове, интригующее противостояние в Ивано-Франковске

Уже завтра в Ивано-Франковске и Чернигове стартует шестой тур третьего по рангу дивизиона Украины. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Ревера 1908" - "Полесье-2"

13.09.2024. 14:30. Ивано-Франковск. Стадион "им. А.П. Гембы ИФНТУНГ"

Обе команды в прошлом туре не смогли проявить себя с лучшей стороны. "Ревера 1908" уступила "Руху-2", хотя в первом тайме доминировала. Подопечные Матвиева до перерыва создали ряд моментов, но не смогли их реализовать. У команды из Ивано-Франковска остается три очка. "Ревера 1908" проиграла четыре матча подряд. "Полесье-2" неделю назад прервало серии из трех подряд побед. Коллектив из Житомира сыграл вничью со "Скалой 1911". В конце встречи футболисты "Полесья-2" не смогли реализовать численное большинство. Однако даже несмотря на потерю очков "Полесье-2" идет на втором месте. Учитывая кадровый потенциал, больше шансов на победу все же у гостей.

"Реал Фарма" - "Ужгород"

14.09.2024. 10:00. Одесса. "Иван"

Одесситы в прошлом туре без шансов уступили "Куликов-Белке" - 0:3. Игра для подопечных Пархоменко была действительно провальной и если бы не Друи все могло окончиться еще хуже. У "Реал Фармы" были существенные кадровые потери. В заявке в Куликове было всего три полевых игрока. "Ужгород" приятно удивил даже собственных болельщиков. Подопечные Лободы стали первой командой, отобравшей очки у "Пробоя". Ужгородцы играли смело и заслуженно завоевали один зачетный пункт. Таким образом, "Ужгород" два тура не теряет очки и имеет все шансы эту серию продолжить.

"Нива-2" - "Куликов-Белка"

14.09.2024. 15:00. Самбор. Стадион "им. Льва Броварского"

Обе команды в хорошем настроении подходят к очному противостоянию. "Нива-2" обыграла "Ольховцы" и прервала свою серию из двух подряд поражений. "Куликов-Белка" на классе не оставила шансов "Реал Фарме" – 3:0. Однако над реалзиацией команде из Куликова еще стоит работать, ведь ряд моментов упустили. Тем не менее, в защите сыграли качественно – второй матч в сезоне без пропущенных мячей. В случае победы, гости могут подняться на второе место.

"Пробий" - "Рух-2"

14.09.2024. 16:00. Городенка. "Пробий Арена"

Все в нашей жизни когда-нибудь завершается. В прошлом туре впервые в нынешнем сезоне потерял очки лидер группы А "Пробий". Мало кто надеялся, но подопечные Ковалюка не смогли выиграть у "Ужгорода" – 1:1. Возможно, сказалась недооценка соперника, но много вопросов остались к коллективу из Городенки. "Рух-2" не слишком удачно сыграло в первом тайме против "Реверы 1908", но подопечные Федика перетерпели и в начале второго тайма дважды отличились. Таким образом, львовяне второй тур подряд побеждают и в хорошем настроении едут к лидеру. Легко "Пробой" точно не будет.

"Ольховцы" - "Скала 1911"

15.09.2024. 15:00. Ольховцы. "Ольховцы-Арена-Парк"

Закарпатская команда по итогам прошлого тура опустилась на седьмое место и имеет в своем активе шесть очков. "Ольховцы" на выезде уступили "Ниве-2" - 1:3. Это уже третье поражение дебютантов Второй лиги. "Скала 1911" сыграла вничью с "Полесьем-2". Это неплохой результат, если учитывать, что 20 минут подопечные Бесараба играли в меньшинстве. В Ольховцах гостям не поможет защитник Александр Руденко. В случае победы коллектив из Стрыя может возвратиться в топ-3.

Группа Б

"Чернигов" - "Тростянец"

13.09.2024. 13:30. "Юность". Чернигов

Коллектив из Чернигова в прошлом туре благодаря голу с пенальти Романченко на 88-й минуте все-таки дожал "Ниву". Таким образом, "северяне" продолжили свою серию без поражений и вернулись на первое место. К игре команды есть немало вопросов, но пока удается добиваться результата. "Тростянец" в прошлом туре из-за воздушной тревоги в Сумской области не смог сыграть с "Колосом-2". Судьбу этого противостояния решит ПФЛ. Ожидаем интересное и интригующее противостояние в Чернигове.

"Горняк-Спорт" - "Локомотив"

14.09.2024. 12:30. "Юность". Горишние Плавни

"Горняк-Спорт" в прошлом туре одержал вторую подряд победу. Подопечные Куценко переиграли "Металлист 1925-2" – 3:2. Отметим игру команды в атаке, ведь до этого за четыре тура футболисты "Горняка-Спорт" забили всего три гола. А вот у защиты были существенные проблемы, поэтому работы у тренерского штаба еще много. Киевляне неделю назад впервые в сезоне выиграли и поднялись с последнего места. Подопечные Лазоренко довольно неожиданно разобрались с "Чайкой" – 2:0. Нельзя сказать, что киевляне этой победы не заслужили. Постепенно "Локомотив" прогрессирует и просто старожилу ПФЛ точно не будет.

"Металлист 1925-2" - "Александрия-2"

14.09.2024. "Колос". Борисполь

После поражения 2:8 в матче с "Черниговым" казалось, что харьковчане будут главными аутсайдерами нынешнего сезона. Однако последние туры продемонстрировали, что подопечные Карпенко мальчиками для битья не будут. "Металлист 1925-2" уступил "Горняку-Спорт", но сыграл достойно. Отметим дубль 17-летнего нападающего Ярослава Карпизина. "Александрия-2" неделю назад впервые в нынешнем сезоне уступила и опустилась на четвертое место. В матче с "Ворсклой-2" у подопечных Бицюры почти ничего не вышло после перерыва. Больше шансов на победу у гостей, но харьковчане могут дать сражение.

"Чайка" - "Нива"

14.09.2024. Макаров. "Центральный им. М.Х. Бруквенко"

Встреча двух старожилов Второй лиги. "Чайка" разочаровывает своих болельщиков на старте сезона. Подопечные Луценко еще не побеждали и занимают последнее место. Ожидалось, что серия без побед может прерваться в прошлом туре, но "Чайка" умудрилась уступить "Локомотиву". "Нива" имеет в своем активе четыре очка и занимает восьмое место. Два тура подряд подопечные Ярошенко проиграют на последних минутах. У тренерского штаба должно быть много вопросов к своим подопечным, ведь из-за потери концентрации теряются сверхважные очки. Сложно определить фаворита в этом противостоянии.

"Колос-2" - "Ворскла-2"

16.09.2024. "Буча". Юбилейный

Коллектив из Ковалевки из-за воздушной тревоги не смог сыграть против "Тростянца" в Сумской области. Таким образом, пока "Колос-2" опустился на второе место, но имеет игру в запасе. Подопечные Бондаренко в нынешнем сезоне Второй лиги еще не проигрывали. Это не удивительно, если учитывать кадровый потенциал команды. "Ворскла-2" очень удачно начала нынешний сезон. В прошлом туре полтавчане обыграли "Александрию-2" и поднялись на третье место. Стоит отметить работу Андрущака, ведь под ее руководством "Ворскла-2" играет за счет контроля мяча, а не просто отбивается. Легко хозяевам точно не будет.