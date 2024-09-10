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Тростянец: Колос-2 решил вести себя как последние г**доны. Будем играть только в Киеве и Ужгороде?
Эмоциональное заявление принимающей стороны
Фото - Тростянець
Напомним, старт поединка был назначен на 13:30, но его остановили почти сразу после стартового свистка из-за воздушной тревоги. Подождав час, команда гостей отправилась домой.
“Мы глубоко разочарованы таким отношением соперника. В то время как наш клуб в предыдущем туре переждал три воздушных тревоги в Полтаве и доиграл матч. Эта ситуация заставляет задуматься: действительно ли все в футбольном сообществе понимают реалии войны?
Этим людям плевать на то, что в стране война. Этим людям все равно на регион, в который они приехали, потому что в Киеве им безопаснее. Клуб со средним возрастом 29 лет плевать хотел на моральные ценности и клуб не готов ждать".
"В 17:12 в Сумской области завершилась тревога и световой день дал возможность доиграть матч чемпионата. Однако "Колос-2" решил вести себя как последние г**доны.
Действительно вопрос для футбольного сообщества, а может, плюнем на людей, живущих в Тростянце, Кривом Роге, Запорожье и будем играть только в Киеве и Ужгороде?”, – заявили в клубе.
После четырех туров в группе В Второй лиги "Тростянец" занимает 5-е место, "Колос-2" – второе.
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