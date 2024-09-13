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Ревера 1908 - Полесье-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Ревера 1908 - Полесье-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ревера 1908 - Полесье-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Поділля

Новина українською

"Ревера 1908" в прошлом туре уступила "Руху-2" (1:2), а "Полесье-2" сыграло вничью со "Скалой 1911" (0:0).

Клуб из Ивано-Франковска идет на предпоследней, 9-й строчке в турнирной таблице. Житомиряне располагаются на втором месте.

Начало игры - в 14:30. Смотреть онлайн можно в этой новости.

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Вторая лига. Группа А. 6-й тур
13 сентября 2024 год
"Ревера 1908" 14:30 "Полесье-2"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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