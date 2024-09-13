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Чернигов - Тростянец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Чернигов - Тростянец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Чернігів
"Чернигов" в прошлом туре обыграл винницкую "Ниву" (1:0), "Тростянец" из-за воздушной тревоги в Сумской области не смог сыграть с "Колосом-2".
"Тигры" лидируют в турнирной таблице, набрав 11 пунктов. Сумчане с 5 очками идут на 6-й позиции.
Поединок начнется в 13:30. Смотреть онлайн можно в этой новости.
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Вторая лига. Группа Б. 6-й тур
13 сентября 2024 год
"Чернигов" 13:30 "Тростянец"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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