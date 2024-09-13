Чернигов - Тростянец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Чернигов" в прошлом туре обыграл винницкую "Ниву" (1:0), "Тростянец" из-за воздушной тревоги в Сумской области не смог сыграть с "Колосом-2".

"Тигры" лидируют в турнирной таблице, набрав 11 пунктов. Сумчане с 5 очками идут на 6-й позиции.

Поединок начнется в 13:30. Смотреть онлайн можно в этой новости.

Вторая лига. Группа Б. 6-й тур

13 сентября 2024 год

"Чернигов" 13:30 "Тростянец"