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Вторая лига. Нулевая ничья в Чернигове, неожиданная победа Реверы 1908

Вторая лига

Стартовые игры тура

Вторая лига. Нулевая ничья в Чернигове, неожиданная победа Реверы 1908

Фото: Ревера 1908

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Ивано-Франковске и Чернигове начался седьмой тур Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.

В центральном матче пятницы "Чернигов" принимал "Тростянец". К сожалению, противостояние в Чернигове не оправдало ожидания и завершилось без голов. От хозяев ожидали большего, ведь они лидируют в группе и имели хороший шанс оторваться от "Колоса-2". Отметим, что "Чернигов" в этом сезоне еще не проигрывал: три победы и три ничьих.

В Ивано-Франковске местная "Ревера 1908" принимала "Полесье-2". Гости считались фаворитами противостояния, ведь футболисты "Реверы 1908" к этому туру проиграли четыре матча подряд. Однако уже в дебюте противостояния хозяева смогли открыть счет. Мяч в свой актив записал Игорь Неледва. Несмотря на все старания подопечные Гаутама не смогли отыграться. Подопечные Матвеева прерывают свою серию из поражений.

Вторая лига. Седьмой тур

"Чернигов" - "Тростянец" 0:0

"Ревера 1908" - "Полесье-2" 1:0

Голы: Неледва (12)

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