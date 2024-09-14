Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют сразу семь матчей седьмого тура Второй лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на игру в Горишних Плавнях, где местный "Горняк-Спорт" будет принимать "Локомотив". Неделю назад обе команды победили. Лидер Второй лиги "Пробий" будет принимать "Рух-2". В прошлом туре коллектив из Городенки впервые в сезоне потерял очки, поэтому подопечные Ковалюка будут стремиться реабилитироваться.

10.00. "Реал Фарма" - "Ужгород"

12.30. "Горняк-Спорт" - "Локомотив"

13.30. "Металлист 1925" - "Александрия-2"

14.30. "Чайка" - "Нива"

15.00. "Нива-2" - "Куликов-Белка"

16.00. "Пробий" - "Рух-2"