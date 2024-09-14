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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Гірник-Спорт

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Сегодня сыграют сразу семь матчей седьмого тура Второй лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на игру в Горишних Плавнях, где местный "Горняк-Спорт" будет принимать "Локомотив". Неделю назад обе команды победили. Лидер Второй лиги "Пробий" будет принимать "Рух-2". В прошлом туре коллектив из Городенки впервые в сезоне потерял очки, поэтому подопечные Ковалюка будут стремиться реабилитироваться.

10.00. "Реал Фарма" - "Ужгород"

12.30. "Горняк-Спорт" - "Локомотив"

13.30. "Металлист 1925" - "Александрия-2"

14.30. "Чайка" - "Нива"

15.00. "Нива-2" - "Куликов-Белка"

16.00. "Пробий" - "Рух-2"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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