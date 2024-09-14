Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Гірник-Спорт
Сегодня сыграют сразу семь матчей седьмого тура Второй лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на игру в Горишних Плавнях, где местный "Горняк-Спорт" будет принимать "Локомотив". Неделю назад обе команды победили. Лидер Второй лиги "Пробий" будет принимать "Рух-2". В прошлом туре коллектив из Городенки впервые в сезоне потерял очки, поэтому подопечные Ковалюка будут стремиться реабилитироваться.
10.00. "Реал Фарма" - "Ужгород"
12.30. "Горняк-Спорт" - "Локомотив"
13.30. "Металлист 1925" - "Александрия-2"
14.30. "Чайка" - "Нива"
15.00. "Нива-2" - "Куликов-Белка"
16.00. "Пробий" - "Рух-2"
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