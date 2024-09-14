Вторая лига. Реал Фарма – Ужгород 0:1. Подопечные Лободы во второй раз в сезоне побеждают

В Одессе встречались аутсайдеры группы А Второй лиги. "Реал Фарма" в прошлом туре без шансов уступила "Куликов-Белке" - 0:3. Одесситы пропустили больше всех голов в группе - 12. "Ужгород" стал первым клубом в чемпионате, который смог отобрать очки у лидера НК "Пробий" - 1:1. Подопечные Лободы не проигрывали два тура: победа и ничья.

Гости с первых минут взяли мяч под собственный контроль и открыли счет в середине первого тайма. Удар со штрафного Антошина парировал Друи, но первым на добивании оказался Богомаз – 0:1. Отыграться хозяева не смогли. Таким образом "Ужгород" продолжает свою серию без поражений.

Вторая лига. Группа А. Седьмой тур

"Реал Фарма" - "Ужгород" 0:1

Голы: Богомаз (26)

"Реал Фарма": Друи, Ладыка, Курьяков, Гайваненко, Тарасов, А. Лиховидов, М. Лиховидов, Гранчар, Барсуков, Фабер, Марченко

"Ужгород": Постемский, Лушпинь, Минайленко, Ильчук, Смороковский, Шух, Антошин, Эмере, Коммуницкий, Богомаз, Коваленко