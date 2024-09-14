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Вторая лига. Реал Фарма – Ужгород 0:1. Подопечные Лободы во второй раз в сезоне побеждают
Стартовая игра субботы
Фото: ФК Ужгород
В Одессе встречались аутсайдеры группы А Второй лиги. "Реал Фарма" в прошлом туре без шансов уступила "Куликов-Белке" - 0:3. Одесситы пропустили больше всех голов в группе - 12. "Ужгород" стал первым клубом в чемпионате, который смог отобрать очки у лидера НК "Пробий" - 1:1. Подопечные Лободы не проигрывали два тура: победа и ничья.
Гости с первых минут взяли мяч под собственный контроль и открыли счет в середине первого тайма. Удар со штрафного Антошина парировал Друи, но первым на добивании оказался Богомаз – 0:1. Отыграться хозяева не смогли. Таким образом "Ужгород" продолжает свою серию без поражений.
Вторая лига. Группа А. Седьмой тур
"Реал Фарма" - "Ужгород" 0:1
Голы: Богомаз (26)
"Реал Фарма": Друи, Ладыка, Курьяков, Гайваненко, Тарасов, А. Лиховидов, М. Лиховидов, Гранчар, Барсуков, Фабер, Марченко
"Ужгород": Постемский, Лушпинь, Минайленко, Ильчук, Смороковский, Шух, Антошин, Эмере, Коммуницкий, Богомаз, Коваленко
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